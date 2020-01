Die Bahnunterführung steht seit September unter Denkmalschutz. Der Ausbau der Bahnhofstraße ist so zumindest nach den ursprünglichen Plänen nicht mehr möglich. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Rödinghausen (WB). Der Ausbau der Bahnhofstraße in Bieren mit Rad- und Gehweg ist vorerst gestoppt. Grund ist unter anderem die Unterschutzstellung der Eisenbahnunterführung.

„Nach wie vor plant der Kreis Herford jedoch für diese Trasse eine reine Fahrbahnerneuerung – dafür gibt es aber noch keine konkreten Zeitplanungen“, sagt Petra Scholz, Pressesprecherin des Kreises Herford. Ursprünglich war vorgesehen, dass in diesem Jahr mit dem Ausbau begonnen wird. Bis zu vier Millionen Euro hätten investiert werden sollen.

Bereits im Spätsommer war die Steinbogenbrücke aus dem Jahr 1899 nach einem Antrag der WiR-Fraktion im Frühjahr unter Schutz gestellt worden. Das machte die bestehenden Planungen aber unmöglich. Denn Gemeinde und Kreis hatten sich auf eine große Ausbauvariante verständigt. Die Straße sollte weniger kurvig angelegt, die Fahrbahn von fünf auf sechseinhalb Meter verbreitert werden. Zudem war ein Geh- und Radweg vorgesehen. Da es im Bereich der Bahnunterführung immer wieder zu Unfällen gekommen war – die Straße ist hier eng, die Übersicht schlecht, zudem mündet direkt dort die Straße zum Gut Böckel ein – sollte auch das Bauwerk erneuert werden. Kosten: etwa 1,2 Millionen Euro.

Bäume wären erhalten geblieben

Zum einen sollten Geh- und Radweg dort weiter verlaufen. Dafür wäre eine Verbreiterung nötig gewesen. Zum anderen sollte die Unterführung auf 4,50 Meter erhöht werden, so dass auch größere Fahrzeuge darunter her passen. „Ziel der Maßnahme war eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse vor allem auch für schwächere Verkehrsteilnehmer“ hieß es in einer Sitzung Anfang 2019.

Um keine Bäume fällen zu müssen, war vorgesehen, den Radweg hinter den Bäumen entlang laufen zu lassen. Dafür wäre allerdings der Erwerb von Land notwendig gewesen. Christoph Meinert vom Planungsbüro Bockermann und Fritze hatte bereits bei einer Erstinformation in einer Sitzung 2018 betont: »Es gibt verschiedene Ausbauvarianten. Keine aber sieht das Fällen der alten Bäume entlang der Bahnhofstraße vor.« Die Bahnhofstraße und ihre flankierenden Bäume werden von der Einmündung Lohmühlenweg bis zur Hansastraße unter dem Kürzel AL-HF 0005 im Alleen-Kataster des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW geführt und sind damit laut der Novelle des Landschaftsgesetzes NRW aus dem Jahr 2007 gesetzlich geschützt.

Fördermittel wären geflossen

Für den gemeinsamen Ausbau von Kreis und Gemeinde hätte es erhebliche Fördermittel von Land und Bund gegeben. Zudem hatte der Kreis bereits 2,9 Millionen Euro für den Ausbau bereitgestellt. Durch die Sperrung der Hansastraße, die aufgrund des Brückenneubaus im Bereich der Oberbauerschafter Straße notwendig geworden war, war die Bahnhofstraße von vielen Autofahrern als Ausweichstrecke genutzt worden. Entsprechend hatte die Fahrbahn gelitten.