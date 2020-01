Von Daniel Salmon

Bünde/Bielefeld (WB).Er kann’s einfach nicht lassen: Der Bielefelder Ernst Wittig (72), Deutschlands wohl bekanntester Exhibitionist und besser bekannt unter seinem Spitznamen „Ernie“, soll am Donnerstagmorgen vor Bünder Schülern blank gezogen haben. Die Polizei hat in der Sache Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben von Behördensprecher Uwe Maser soll sich der Vorfall gegen 9.25 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums Nord an der Ringstraße ereignet haben. „Er hat dort sein Fahrrad abgestellt, und dann seinen Oberkörper entblößt“, so der Beamte. Zudem gibt es Hinweise, dass sich „Ernie“ auch komplett entblößt haben soll. „Dem werden wir auf jeden Fall nachgehen.“

Schüler filmten Vorfall

Nach Informationen dieser Zeitung sollen Videoaufnahmen existieren, die nun von der Polizei ausgewertet werden. Eine große Anzahl von Schülern auf den Pausenhöfen des dortigen Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und der Realschule Bünde-Nord sollen den Nacktauftritt mitbekommen haben – und einige zückten scheinbar ihre Smartphones.

Als eine Polizeistreife am Ort des Geschehens eintraf, soll der 72-Jährige schon wieder auf seinem Rad verschwunden sein. Die Kreispolizeibehörde hat Ermittlungen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen. Ob diese auch auf den Vorwurf exhibitionistischer Handlungen ausgeweitet werden können, wird derzeit noch geprüft.

Vorfälle in Bielefeld

Am selben Tag soll sich „Ernie“ auch vor Kindern und Jugendlichen in Bielefeld nackt präsentiert haben . Vor Schulbeginn soll er sich demnach am Ratsgymnasium und dem benachbarten Gymnasium am Waldhof gezeigt haben. Eine Zeugin hatte daraufhin die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Beamten sei der selbst ernannte Nacktkünstler dann schon wieder bekleidet gewesen. Polizeiangaben zufolge soll „Ernie“ der Streifenwagenbesatzung erklärt haben, dass sein Auftritt „Kunst“ gewesen sei. Die Ermittler nahmen die Personalien des 72-Jährigen auf und erstattete gegen ihn Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

Schon 30 Vorstrafen

Gegen Wittig ermittelt derzeit unter anderem die Staatsanwaltschaft in Hannover . Im Sommer soll er sich dort vor einer Schule ebenfalls nackt gezeigt haben. Auch weitere Vorwürfe stehen im Raum. Bis vor Kurzem suchte die Justizbehörde der niedersächsischen Landeshauptstadt nach dem Bielefelder. Nachdem er sich am Dienstag auf einer Polizeiwache in Hannover gestellt und seinen Wohnsitz mitgeteilt hatte, tauchte er halbnackt beim Training von Fußballzweitligist Hannover 96 auf . „Ernie“ hat mittlerweile 30 Vorstrafen angesammelt, saß bereits mehr als zehn Jahre im Knast. Bei einer neuerlichen Verurteilung droht ihm ein erneuter Knastaufenthalt.