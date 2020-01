Von Annika Tismer

Bereits zum zweiten Mal hat dort die „Sweet Rockin’ 50s“-Party stattgefunden, dieses Mal mit noch mehr Besuchern als bei der Premiere vor einem Jahr. „Wir sind völlig sprachlos“, freuten sich Maren und Axel Zobel, die die Veranstaltung damals ins Leben gerufen und direkt nach der Premiere eine Fortsetzung geplant hatten. „Nach dem Erfolg des letzten Jahres war für uns klar: Es muss weitergehen“, sagte Axel Zobel. Schnell wurden mit „Ray Black & The Flying Carpets“ und den „Boogie Banausen“ zwei Bands gebucht, die am Samstagabend Unterstützung von DJ Oldman Jumpin bekamen.

Ab auf die Tanzfläche

Bei so viel geballter 50er-Jahre-Power dauerte es da gerade einmal wenige Minuten, ehe die ersten Gäste die Tanzfläche stürmten. „Das ist auch irgendwie das besondere an Partys mit Musik aus dieser Zeit. Die Menschen kommen und tanzen einfach los“, freute sich Maren Zobel. Doch nicht nur die Musik machte für viele einen besonderen Reiz aus: „Es ist einfach toll, mal so etwas, wie ein Petticoat tragen zu können“, sagte Ramona Kollmeier, die gemeinsam mit ihren Freundinnen zum ersten Mal zu der Party gekommen war. „Dass Schöne ist, dass auch Männer hier mal einen Anlass haben, sich richtig schick anzuziehen“, betonte auch Axel Zobel.

Herren in Westen, Damen in Kleidern

Diesen Gedanken schienen auch nahezu alle der Gäste gehabt zu haben, denn fast jeder hatte sich an diesem Abend im Stil der 50er-Jahre gekleidet. So waren es Herren in schicken Westen und Damen im bunten Kleiderb, die wild über die Tanzfläche wirbelten. „Es ist einfach geil, diese Kleidung zu tragen und zur Musik zu swingen“, kommentierte Jessica Berkemann, die ebenfalls zum ersten Mal an der Veranstaltung teilgenommen hatte.

Für viele Besucher hatte das 50er-Jahre-Feeling dabei bereits vorher eingesetzt: „Einige Gäste haben berichtet, dass sie schon im Zug oder beim Essen im Restaurant in der Nähe viele Menschen im Fifties-Outfit getroffen hatten“, erklärte Maren Zobel.