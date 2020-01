„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“: Mit dem Megaphon in der Hand marschiert Ayman Zribi bei den Klima-Demos in Bünde vorneweg. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Noch vor einem Jahr hätte sich der junge Mann mit dem höflichen Auftreten nicht träumen lassen, in der Innenstadt Protestzüge anzuführen. „Ich wusste nicht einmal wer Greta war“, gibt Zribi ohne Umschweife zu. Für das Thema Klimaschutz habe er sich zunächst kaum interessiert.

Ein Lehrer weckt sein Interesse

Ein Zufall schürte das Interesse und Engagement des Jugendlichen. „Ich ging noch zur Erich-Kästner-Gesamtschule, als im letzten Februar unsere Deutschlehrerin krank war. Der Vertretungslehrer erzählte uns dann von den Fridays-for-Future-Aktivisten, was sie machen, wofür sie stehen und ob wir uns auch dafür interessieren“, erinnert sich der Bünder. Er fährt fort: „Ich war zu dem Zeitpunkt in der Schülervertretung und Sprecher meiner Jahrgangsstufe und ich dachte mir: Da könnte man mal was machen. Ich erkannte, wie wichtig Klimaschutz ist. Es geht um unsere Zukunft.“

Kurz darauf wollte Zribi eine erste Klimaschutz-Demo in Bünde auf die Beine stellen, rührte dafür auch die Werbetrommel. „Aber dann hatte ich plötzlich Angst, dass nur wenige Leute teilnehmen. Daraufhin habe ich die Aktion abgesagt.“ Doch das bekam nicht jeder mit. Und so fanden sich bei bestem ostwestfälischen Regenwetter am 1. März drei junge Mädchen mit Pappschildern vor dem Rathaus ein: Eine Demo im Miniformat sozusagen, über die auch diese Zeitung berichtete.

Auch Lokalpolitiker machen bei den Demos mit

Zribi las den Bericht, fasste sich ein Herz und unternahm gemeinsam mit seinen Unterstützern einen neuen Anlauf: „Ich bin von Klasse zu Klasse gezogen, um die Leute zu mobilisieren.“ Mit Erfolg: Denn zwei Wochen später zogen rund 300 junge Menschen Richtung Rathausplatz, vorneweg marschierte Co-Organisator Ayman Zribi mit einem Megaphon. Er skandierte: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.“

Spätestens jetzt waren auch die heimischen Politiker auf die Klimaaktivisten aufmerksam geworden. Mitglieder verschiedener Parteien zählen seither zu den Stammgästen bei den Aktionen der „Fridays“.

So gut besucht wie die zweite Demo im März sei bislang keine weitere Protestkundgebung in der Elsestadt gewesen. Zwischenzeitlich kam sogar nur eine Handvoll Jugendlicher zu den weiteren Veranstaltungen. Für Zribi aber kein Grund aufzugeben. Zudem fand er immer mehr Mitstreiter.

Aktionsgruppe gebildet

„Der Aufwand für so eine Demo ist ziemlich groß. Alleine ist das schwer zu schaffen“, sagt Zribi. Mittlerweile hat sich eine Aktionsgruppe aus 13 Mitgliedern gebildet, die der 17-Jährige gemeinsam mit Emma Rowetter leitet. „Wir treffen uns ein- bis zweimal pro Monat in der Villa Bünde, besprechen da unsere Aktionen und bereiten sie vor.“

Die letzte Protestaktion des Jahres hatte in Bünde denn auch wieder regen Zulauf. Beim Demo-Zug durch die City waren auch Aktivisten aus Enger mit von der Partie, zu denen Zribi Kontakt geknüpft hatte. Unter den Teilnehmern waren auch viele Erwachsene: „Das fand ich echt toll.“

Mittlerweile ist der 17-Jährige, der aktuell das Löhner August-Griese-Berufskolleg besucht und dort eine schulische Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten macht, auch politisch aktiv. Unter anderem ist er seit kurzem stellvertretender Vorsitzender des neu gegründeten Bünder Umweltbeirats.

Fleischkonsum gedrosselt

Zribi beschäftigt sich auch in seinem Alltag mit dem Thema Klimaschutz, treibt es dabei aber nicht auf die Spitze, kommt deshalb wohl auch recht authentisch rüber. „Beispielsweise nutze ich vor allem das Fahrrad, wenn ich irgendwo hin will. Meinen Fleischkonsum habe ich heruntergefahren, wenn ich irgendwo Müll auf der Straße sehe, hebe ich ihn auf und werfe ihn in einen Eimer.“

Auch muss er nicht – wie viele andere seiner Altersgenossen – das neueste Handy haben. Sein Samsung S6 Edge ist schon mehr als vier Jahre alt und sieht ziemlich zerkratzt aus. „Aber es funktioniert noch. Und solange es das tut, brauche ich auch kein neues“, sagt er und zuckt mit den Schultern.

Aber nicht nur die Umwelt liegt Ayman Zribi am Herzen. „Neulich habe ich eine kleine Aktion mit Freunden gestartet. Beim Jugendkreis der Stadtmission haben wir 3,5 Kilo Weihnachtskekse gebacken. Die habe ich dann mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf an Bedürftige in Bünde, Kirchlengern, Löhne und Herford verteilt“, erzählt er. Die Menschen, denen er bei seiner Tour begegnete, seien sehr dankbar gewesen: „Das war eine tolle Erfahrung.“

Hauptsache, die Schule leidet nicht

Nicht so toll seien hingegen die Kommentare in den sozialen Netzwerken im Internet, die mit der Klimaschutzbewegung teils hart ins Gericht gingen. „Ich finde es traurig, dass manche Leute so komisches Zeug schreiben. Aber es ist halt deren Meinung. Wir gehen unseren Weg trotzdem weiter. Ich will keinem etwas vorschreiben. Aber meine eigene Meinung tue ich kund.“

Für seine Aktivitäten für den Klimaschutz investiert der junge Mann reichlich Zeit. „Das ist schon anstrengend“, gibt Ayman Zribi zu: „Aber es macht mir auch großen Spaß und ich kriege das hin. Meine Mutter hat gesagt, solange das mit der Schule bei mir läuft, lässt sie mir freie Hand.“

Auch in diesem Jahr wollen der 17-Jährige und seine Mitstreiter wieder Klima-Demos in Bünde organisieren und ein Schlaglicht auf den Umweltschutz werfen, um die Bürger für ihr Anliegen zu sensibilisieren. „Das hat Greta bei vielen Menschen ja schon hinbekommen. Schade, dass trotzdem immer wieder auf ihr rumgehackt wird. Dabei hat sie etwas geschafft, was nicht jeder hinbekommt: Sie hat das Thema Klimaschutz ins Bewusstsein der Menschen gerückt“, meint der junge Klimaschützer.