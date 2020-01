Von Daniel Salmon

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs – also der rund 3000 gebührenfreien Pkw-Stellflächen in der Innenstadt – obliegt vor allem den Politessen des städtischen Ordnungsamtes. Diese sind laut Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz regelmäßig auch auf den größten City-Parkplätzen an der Laurentius- und der Pauluskirche unterwegs. Auf diesen Stellflächen können Autofahrer ihre Fahrzeuge wochentags im Zeitraum zwischen 9 und 18 Uhr drei Stunden lang kostenlos abstellen – wenn sie denn ihre Parkscheiben auslegen und auch richtig einstellen. Wer mit seinem Wagen länger dort steht oder die Scheibe vergisst, wird zur Kasse gebeten.

Allerdings nicht jeder ertappte Parksünder sieht sein Vergehen auch ein. Doch gegen Diskussionen mit den Autofahrern sind die Stadtmitarbeiter gewappnet. „Die Politessen verfügen über mobile Erfassungsgeräte, mit denen auch eine beweiskräftige Dokumentation der festgestellten Verstöße erfolgt“, teilt Greiner-Rietz mit. Das trage in vielen Fällen dazu bei, „dass Zahlungspflichtige ihr Meinungsbild ändern und vorgebrachte Beschwerden zurücknehmen“.