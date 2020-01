Im März vergangenen Jahres nahmen 300 Schüler an der bislang größten Fridays-for-Future-Demo in Bünde teil. Bürgermeister Wolfgang Koch sagte damals, er wolle den jungen Leuten künftig mehr Mitspracherecht bei wichtigen Themen einräumen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Wie können sich Jugendliche in Bünde künftig politisch besser einbringen? Bislang war unter anderem ein Jugendparlament im Gespräch. Was in der Hinsicht genau geschehen könnte, soll am Dienstag, 17. März, geklärt werden.