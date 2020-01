Von Ulrich Pfaff

Die Staatsanwaltschaft geht von einer Betrügerbande aus. Der 50 Jahre alte Hauptangeklagte, Angehöriger eines polizeibekannten kosovarischen Familienclans aus Enger, aber deutscher Staatsbürger, betreibt mehrere Firmen – unter anderem im Autohandel und in der Fahrzeugaufbereitung. Er soll der Drahtzieher hinter den Tachomanipulationen sein: Zwischen März 2015 und November 2016 hat er laut Anklage auf seinen Firmengelände in Bünde sowie in Bielefeld den Verkauf von insgesamt elf Gebrauchtwagen zu verantworten, bei denen der Kilometerstand deutlich „heruntergedreht“ gewesen sei. Überwiegend handelte es sich bei den angeklagten Fällen um ältere Gebrauchtwagen – der „Mehrerlös“ schwankt dabei zwischen mehreren hundert Euro und maximal etwa 4000 Euro.

Ein Angeklagter taucht nicht auf

Möglicherweise hatte auch dieses Geschäftsmodell seine Risiken: In einzelnen Fällen wechselten Fahrzeuge zu einem geringeren Verkaufspreis den Besitzer, als die Autos mit einem echten, höheren Kilometerstand wert waren. Verantwortlich für die technische Seite der Manipulationen war ein 47-Jähriger aus Porta Westfalica mit dem Spitznamen „Der Doktor“. Mit auf der Anklagebank saß auch der Sohn des 50-Jährigen, der bei zwei Gelegenheiten Autos an den Mann gebracht hatte. Als Vierter im Bunde sollte sich ein 38-Jähriger aus Lippstadt vor Gericht verantworten, weil er die größere Zahl an Autos persönlich und im Wissen um die Kilometerstände verkauft hatte – er tauchte am Donnerstag nicht auf.

Aufgeflogen waren die krummen Geschäfte bereits im Januar 2016. Ein 73 Jahre alter Berliner wollte in Bünde einen gebrauchten Ford Galaxy kaufen, stellte aber fest, dass der Kilometerstand von 95.000 nicht den Tatsachen entsprechen konnte. Er holte die Polizei, die neben mehreren weiteren Fahrzeugen auch Firmenunterlagen sicherstellte. Allerdings ging der Verkauf danach noch weiter: Fünf Taten sollen nach dem Polizeizugriff begangen worden sein.

Urteil könnte im März fallen

Nach Ende des ersten Prozesstages vor der X. großen Strafkammer findet sich der Hauptangeklagte künftig alleine auf der Anklagebank wieder. Sein Sohn kam mit einer Einstellung des Verfahrens davon, wenn er innerhalb von sechs Wochen an zwei geprellte Kunden zusammen 1200 Euro Wiedergutmachung zahlt. „Der Doktor“ gab seine Tätigkeit als Tachofälscher zu und bekam eine Bewährungsstrafe: 30 bis 50 Euro pro Tacho habe er bar bekommen. Der Lippstädter wird per Haftbefehl gesucht. Und der Hauptangeklagte sagt gar nichts, weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen. Zunächst sind für den Prozess noch sieben Termine bis Mitte März angesetzt.

Dass Tachomanipulationen häufig vorkommen, weiß Ralf Collatz, Pressesprecher des ADAC Ostwestfalen-Lippe. Bis zu 30 Prozent aller Fahrzeuge mit digitaler Anzeige des Kilometerstands seien nach polizeilicher Einschätzung manipuliert: „Das ist ein flächendeckendes Problem“. Er rät, gerade bei niedrigen Kilometerständen die Fahrzeughistorie kritisch zu prüfen.