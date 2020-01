Bünde (WB). Jemand hat am Mittwoch einen grauen Audi A3 mit dem Kennzeichen HF-RG411 von einem Hof an der Heidestraße in Bünde gestohlen. Der Vater des Besitzers sah das Auto davonfahren, als er den Müll rausbrachte.

Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von einer „Komplettentwendung“. Sie habe sich am 22. Januar um 19.25 Uhr ereignet. Der 38-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am späten Nachmittag verschlossen auf dem Hof abgestellt. „Als sein 60-jähriger Vater am Abend den Müll nach draußen brachte, sah er, wie sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit entfernte“, schildert die Polizei das Geschehen.

Der graue Audi A3 wurde 2009 zugelassen und hat etwa 140.000 Kilometer auf dem Tacho. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 7000 Euro und bittet um Hinweise zur Tat unter 05221/8880.