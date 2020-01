Demnach soll ein Fremder in der Nähe der Realschule Mitte aus einem weißen Transporter heraus das Gespräch mit drei Jungen gesucht haben. Das Trio sei aber einfach weitergegangen.

Zeitlich soll dieser Vorfall allerdings vor dem letzten mutmaßlichen Vorkommnis dieser Art aus Ennigloh liegen . Dort soll ein Unbekannter am vergangenen Mittwochnachmittag, 22. Januar, eine neunjährige Grundschülerin angesprochen haben.

Polizei hat Schulen weiter im Blick

Zwei weitere Fälle sollen sich zuvor am 16. und am 20. Januar in der Nähe der Grundschule Bünde-Mitte ereignet haben. Dabei sollen Unbekannte angeblich versucht haben, zwei Grundschülerinnen in ein silberfarbenes Auto zu locken. In der Folge hatte das Thema nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der Politik und in den Schulen hohe Wellen geschlagen.

Seit dem letzten mutmaßlichen Vorfall vom Mittwoch war laut den Ermittlern keine weitere Meldung ähnlicher Vorkommnisse eingegangen, auch Hinweise möglicher Zeugen seien nicht eingegangen. Unabhängig davon würden Beamte nach wie vor die Grundschulen besonders intensiv im Blick behalten, sagt Polizeisprecherin Lah-Schnier.

Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 05221/8880