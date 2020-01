Von Karl-Hendrik Tittel

„Als ich den ‚Liebesbrief’ meiner Krankenkasse erhielt, bin ich aus allen Wolken gefallen“, sagt Friedhelm Stranghöner. Kurz nach seinem Renteneintritt sei ihm der Bescheid ins Haus geflattert. „Ich wurde darüber informiert, dass auf den Auszahlungsbetrag aus meiner Direktversicherung auch Beiträge der Kranken- und Pflegeversicherung fällig werden, ich also quasi doppelt zahlen soll.“ Der Herforder dachte an einen Irrtum, hatte er doch bereits in der Einzahlungsphase Sozialabgaben entrichtet. Um zusätzlich für seinen Lebensabend vorzusorgen, entschied er sich für eine betriebliche Altersvorsorge in Form einer Direktversicherung. Zu seinem Erstaunen sind die Erträge nun keinesfalls beitragsfrei, sondern werden knapp 20 Prozent des Auszahlungsbetrags für Abgaben fällig.

Doppelte Beiträge

Wie kann das sein? Hintergrund ist das 2004 eingeführte Gesundheitsmodernisierungsgesetz: Seitdem müssen alle gesetzlich krankenversicherten Bezieher von Betriebsrenten und Direktversicherungen den allgemeinen und nicht mehr den ermäßigten Beitragssatz entrichten. „Damit haben sich die Krankenversicherungsbeiträge verdoppelt, denn Betroffene müssen den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil sowie die Pflegeversicherung noch einmal als Rentner für die ausgezahlten Beträge der Altersvorsorge übernehmen“, erklärt Bernd Krüger aus Melle. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins „Direktversicherungsgeschädigte“ (DVG). 2015 gegründet, um die Interessen derer, die sich „von der Politik um Teile ihrer Altersvorsorge geprellt fühlen“, zu vertreten, wächst der Verein stetig und ist in etwa 40 Regionalgruppen bundesweit organisiert.

Seit knapp einem Jahr gehört die „Regionalgruppe AG A30“ dazu. „Wir freuen uns über eine tolle Dynamik und den konstruktiven Austausch“, sagt Sprecher Norbert Tinz aus Enger. Die Mitglieder kommen aus dem gesamten Kreis Herford sowie dem Oeynhausener und Meller Raum und treffen sich einmal monatlich in Bünde. Sie alle erhalten deutlich weniger Bezüge als erwartet und sprechen von „Enteignung“, „Vertrauensbruch“ oder „Lebensplanung einfach über den Haufen geworfen“.

Komplex und emotional

Das Thema ist äußerst komplex, hochemotional – und für Betroffene alles andere als ein Pappenstiel. Wer beispielsweise 50.000 Euro angespart hat, um damit im Alter die Hypothek fürs Eigenheim abzulösen, stünde plötzlich mit knapp 10.000 Euro weniger da, so Krüger. Durch diesen unerwarteten, wirtschaftlichen Verlust von rund 20 Prozent würde die Direktversicherung zum Minusgeschäft. „Die meisten Betroffenen erfahren erst davon, wenn die Auszahlung beginnt“, warnt Hartmut Bodenstein vom Aktivteam der Regionalgruppe. Zudem würden Direktversicherungen weiterhin verkauft, ohne über die Hintergründe ausreichend zu informieren. „Wer nicht aus eigener Initiative nachforscht, weiß gar nicht, was ihn erwartet, das ist auf Deutsch gesagt eine Sauerei“, ergänzt Aktivteamkollege Detlef Wiedemann.

Dass im Zuge des jüngsten Kompromisses der Großen Koalition zur Grundrente auch eine Regelung zur Abschwächung der Doppelverbeitragung getroffen wurde, sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht ausreichend. Die Mitglieder fordern eine Gesetzesänderung mit dem Stopp der Doppelverbeitragung sowie einen Lastenausgleich. „Je mehr wird werden, desto stärker wird der Druck auf die Politik, diese Ungerechtigkeit zu korrigieren“, so Krüger.