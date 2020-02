Bünde (WB). „Wir leben in einer verrückten Welt. Einer Welt, in der man ohne Hochschulstudium kein Busticket mehr ziehen kann, während anderswo per Twitter Politik gemacht wird“: Dies meint der Komiker Markus Maria Profitlich, der daraus ein Programm macht.

Beziehungsgespräche ohne Therapeut seien undenkbar, aber wenn der Kreislauf Probleme bereite, befrage man lieber eine App als den Arzt. Markus Maria Profitlich fragt weiter: „Leben wir eigentlich in einer gigantischen Irrenanstalt und wenn ja, wann kommen die Medikamente?“ Der Vollblutkomiker will Schluss machen mit der Unsicherheit. In seinem brandneuen Soloprogramm präsentiert er am Mittwoch, 4. März, ab 20 Uhr im Stadtgarten Bünde die wirksamste Glückspille der Welt: sich selbst.

Mit Lachmuskelkater rechnen

Mit treffsicherer Komik zielt Markus Maria Profitlich auf den alltäglichen Irrsinn, gibt Tipps im Umgang mit den eigenen Marotten und beantwortet unter Einsatz seines ganzen Körpers die Frage aller Fragen: Wie verrückt muss man selber sein, um den galoppierenden Wahnsinn um sich herum zu überstehen? Zwei Stunden hoch konzentriertes Balsam für die Seele – garantiert rezeptfrei und fast ohne Nebenwirkungen. Denn mit starkem Lachmuskelkater muss auf jeden Fall gerechnet werden.

Profitlich wurde 1960 in Bonn geboren. Nach oft wechselnden beruflichen Aktivitäten und dem Abschluss einer Tischlerlehre wandte er sich ganz der Bühne zu. Von hier aus entdeckte ihn schnell das Fernsehen und ist seit Jahren einer der beständigsten und erfolgreichsten deutschen Komiker. Karten gibt es im Internet und telefonisch unter 05223/178888.