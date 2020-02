Der Angeklagte Markus W. am Donnerstag mit seinen Anwälten Peter Rostek (l.) und Dr. Holger Rostek vor dem Landgericht Bielefeld. Foto: Althoff

Bielefeld/Bünde (WB/ca). Neuneinhalb Jahre Gefängnis: Das Landgericht Bielefeld hat am Donnerstag Markus W. (48) aus Bünde wegen Totschlags verurteilt . Er hatte 2017 seine Frau Natalie (34) getötet und ihre Leiche in einer Garage in Bielefeld versteckt.