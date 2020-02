Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Ein Parkhaus am Bahnhof? Warum nicht, meinen die Bünder Christdemokraten. Daher schlagen sie vor, einen der dortigen Park-and-Ride-Parkplätze quasi aufzustocken, so dass eine sogenannte Parkpalette entsteht.

Wie Stadtverbandschef Martin Schuster bereits in der Ratssitzung am Donnerstagabend ankündigte, will die CDU einen entsprechenden Antrag vorbereiten und bei der nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses politisch diskutieren lassen. Die Idee hinter dem Ansinnen seiner Partei sei eine ganz pragmatische, wie Schuster im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT betont. „Für Pendler, die mit dem Auto zum Bahnhof kommen, und dann mit dem Zug weiterfahren, ist es fast unmöglich, ab 8 Uhr morgens dort noch einen Parkplatz zu kriegen“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende. Und die bisher in dem Bereich rund um den Bahnhof vorhandenen Stellflächen reichten einfach nicht für die Zahl der Pendler aus. Stattdessen würden diese ihre Fahrzeuge oft in Nebenstraßen in Bahnhofsnähe abstellen. „Da kommt es dann teilweise wirklich zu brandgefährlichen Situationen, an denen dann auch Fußgänger oder Radler beteiligt sind“, so Schuster. Diese müsse man entschärfen.

Parken im Parkhaus sollte kostenlos sein

Generell hebt der Ratsherr die Wichtigkeit des Bahnhofs für die Stadt hervor: „Mehrere tausend Pendler nutzen täglich die Schnittstelle zwischen Individualverkehr und Bahn.“ Deswegen sei es „richtig und zukunftsweisend“ gewesen, dass die Stadt das Empfangsgebäude gekauft habe. Schuster: „Mit dem Bahnhofsumbau bekommt Bünde nicht nur ein funktionales Gebäude, das allen Anforderungen gerecht wird, sondern ein neues Gesicht für Bahnreisende und Gäste, das die wirtschaftliche Geschichte perfekt mit moderner Architektur verbindet.“

Die Bahnanbindung, insbesondere der IC-Halt in Bünde, sei laut Schuster ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Kommune. Doch um noch mehr Menschen dazu zu bewegen, sich für die Bahn zu begeistern „müssen wir bessere Umstiegsmöglichkeiten schaffen“, so der Lokalpolitiker weiter. Die kostenlose Radstation am Bahnhof sei zwar bereits gut frequentiert. Aber es gelte auch, die Vernetzung von Bus und Bahn noch weiter auszubauen.

Und auch die Schaffung zusätzlicher Parkmöglichkeiten sei ein Mosaikstein, der das Bahnhofsumfeld noch attraktiver machen könne, wie der CDU-Bürgermeisterkandidat herausstellt. Wie viele zusätzliche Parkplätze durch einen solchen Bau geschaffen werden könnten, müsse man noch ausloten. „Es müssen jedenfalls deutlich mehr werden als jetzt“, unterstreicht Schuster. Wichtig für ihn und seine Mitstreiter ist vor allem eines: „Es soll sich natürlich nicht um ein bewirtschaftetes Parkhaus handeln. Das Parken muss dort kostenlos sein.“