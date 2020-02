Rödinghausen/Kirchlengern/Bünde (WB/sal). Mit Windgeschwindigkeitenvon bis zu 120 Stundenkilometern erreicht das Sturmtief „Sabine“ auch das Bünder Land. Während in Rödinghausen der Unterricht regulär stattfinden soll, fällt er in Kirchlengern und Bünde (zumindest teilweise) aus.

Das NRW-Schulministerium hatte in einer Mail alle Schulen auf die Wetterlage aufmerksam gemacht. Schulleitungen und Schulträger können angesichts einer Unwetterlage aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen. Davon macht man in Kirchlengern auch Gebrauch. „In Absprache mit den Schulleitungen und der Gemeinde Kirchlengern als Schulträger findet an den Grundschulen und der Erich-Kästner-Gesamtschule am Montag wegen des angekündigten Sturms ‚Sabine‘ kein Unterricht statt“, informiert Schulamtsleiter Michael Höke. Allerdings sei eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler aber an allen Standorten sichergestellt. „Die Entscheidung, ob der Schulweg für ihre Kinder sicher und zumutbar ist, treffen die Eltern“, so Höke weiter.

Auf ihren Homepages weisen auch die Schulen in Bünde darauf hin, dass am Montag kein Unterricht stattfinden wird. „Alle Schülerinnen und Schüler sollten daher am Montag zu Hause bleiben“, betont etwa Gunnar Woltering, Leiter des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums. Für dennoch eintreffende Kinder und Jugendliche sei allerdings eine Betreuung gewährleistet, „bis diese wieder gefahrlos die den Heimweg antreten“ können.

Bei den Grundschulen finde nach Angaben der Stadtverwaltung ein – mehr oder weniger – planmäßiger Unterricht statt. Letztlich sollen aber auch hier die Eltern entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht.

Busverkehr findet statt

In Rödinghausen bleiben alle Bildungseinrichtungen geöffnet. „Der Unterricht an den Rödinghauser Grundschulen und an der Gesamtschule findet am Montag planmäßig statt. Auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Rödinghauser Kindergärten sind wie gewohnt für die Kinder da“, heißt es in einer Mitteilung der Rödinghauser Gemeindeverwaltung. Auch laufe der Schulbusverkehr unverändert weiter. Aber: „Die Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule oder zur Kita schicken“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. Verwaltung und Feuerwehr empfehlen allen Eltern zudem, ihre Kinder nicht alleine zur Schule gehen zu lassen.

In der Wiehengemeinde zeigte man sich am Sonntag für Sturm „Sabine“ gewappnet. „Wir sind gut vorbereitet auf die zu erwartende Wetterlage“, sagte Bürgermeister Vortmeyer. Rund 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und die Mitarbeiter des Rödinghauser Bauhofs seien in Bereitschaft. Hinzu kämen mehrere lokale Fachleute im Umgang mit Sturmschäden an Bäumen. Verwaltung und Feuerwehr warnen vor dem Aufenthalt im Freien und vor herumfliegenden Gegenständen, Ästen und umstürzenden Bäumen. „Besonders in Wäldern und Gehölzen ist die Gefahr groß“, sagt Rudi Altehoff, Leiter der Rödinghauser Feuerwehr.

Waldstücke meiden

Wiehengebirge, Vossholz, Höpker Holz, Kurpark und das Waldstück am Sportplatz An den Fichten sollten zum Beispiel auf keinen Fall betreten werden, so der Rödinghauser Wehrführer.Mindestens den heutigen Tag über soll die Extremwetterlage auch in Rödinghausen anhalten. Die Einsatzkräfte seien daher durchgehend in Bereitschaft, um Sturmschäden zu sichern und durch umgestürzte Bäume versperrte Straßen möglichst schnell wieder für den Verkehr frei zu machen.

„Abhängig vom Ausmaß der Schäden werden wir uns dabei zuerst um die Hauptzufahrtsstraßen kümmern“, kündigt Wehrführer Rudi Altehoff an. Die Kreisleitstelle der Feuerwehr ist unter der Nummer 112 zu erreichen.