Von Annika Tismer

Ihre Version des Kult-Musicals hat am Sonntagabend auch in Bünde für schaurig-schöne Momente gesorgt. Dabei sorgten vor allem die von Tobias Sasse arrangierten Lieder für reichlich Schwung auf der Bühne. Denn dort wurde nicht nur die Geschichte der jungen Schwedin Christine und ihres Phantoms erzählt, es wurde vor allem in prunkvollen Kostümen getanzt und gesungen.

Streit zwischen Carlotta und Christine

Das Phantom (Eugene Raggio) möchte das Herz von Christine Daaé (Jessica Reber) für sich gewinnen. Foto: Annika Tismer

Dabei konnte vor allem Elisabeth Margraf als Madame Mercier begeistern, die versuchte, die Pariser Oper mit neuen Ideen und herausragenden Darstellern in die richtigen Bahnen zu lenken. Sie erhielt am Ende nicht nur tosenden Applaus, sondern auch laute, lobende Zurufe.

Kaum anders war es bei Jessica Reber, die als Christine Daaé eine der Hauptrollen übernahm und mit ihrer glasklaren Stimme immer wieder für Gänsehaut sorgte. In der Geschichte sorgte dies allerdings für weniger Begeisterung bei ihrer Konkurrentin Carlotta (gespielt von Nicole Witte), der sie genau damit einige Rollen wegschnappte. Denn sowohl in „Romeo und Julia“, als auch in einer Inszenierung rund um das Phantom durfte Christine tragende Rollen übernehmen, die eigentlich Carlotta zugestanden hätten.

Phantom als Engel der Musik

Madame Mercier ist für die Oper von Paris verantwortlich. Foto: Annika Tismer

Doch Carlotta sollte nicht die Einzige sein, die Christine das Leben schwer machte. Denn dann war da noch das von Eugene Raggio gespielte Phantom, welches sich als Engel der Musik zunächst in Christines Herz sang, dann aber unbedingt die Hochzeit zwischen ihr und Raoul (Keye Katcher) verhindern wollte. Katcher dürfte an dieser Stelle vor allem Fans der Sendung „The Voice of Germany“ besonders aufgefallen sein. Denn dort schaffte es der Berliner Sänger im Jahr 2012 bis in die Live-Shows.

Am Sonntag dagegen begeisterte er ebenso wie seine Mitstreiter das Bünder Publikum. Am Ende gab es aber nicht nur für die Darsteller minutenlangen, tosenden Applaus. Vor allem auch das Orchester, welches während des gesamten Musicals im Hintergrund gespielt hatte, wurde begeistert bejubelt.