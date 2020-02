Von Daniel Salmon

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 40-jährigen Rödinghauser versuchte schwere Körperverletzung vorgehalten. Halten ließ sich der Vorwurf jedoch nicht. Aber der Reihe nach: Laut Anklageschrift soll der Mann auf der Anklagebank an einem Juli-Vormittag im vergangenen Jahr mit einem Küchenmesser in Richtung Kopf eines 37-Jährigen gestochen haben. Der konnte der Attacke aber ausweichen.

Das Stichwerkzeug soll am Ende angeblich in einer Wand eine Macke hinterlassen haben. Tatort soll der Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Elsedammweg in Bünde gewesen sein. Das mutmaßliche Motiv: Der Angeklagte hatte – und das ist unstrittig – dem vermeintlichen Opfer Geld geliehen, das er angeblich eintreiben wollte.

„Ich hatte gar kein Messer dabei“

Der 40-Jährige – er leidet an Borreliose, ist seit zwei Jahren krankgeschrieben und auf Krücken angewiesen – räumte auch ein, dass er an besagtem Tag in Bünde war. „Ich hatte einen Anruf bekommen, dass ich mein Geld bekommen sollte. Ich bin dann mit meinem Motorroller dahin“, schilderte der 40-Jährige, der in der Vergangenheit bereits wegen einiger Delikte mit der Justiz in Berührung gekommen war.

Allerdings habe sein Bekannter das Geld nicht gehabt. Nach einem kurzen Wortgefecht im Hausflur („Ich habe mit meinem Anwalt gedroht“) sei er wieder nach Hause gefahren. Nach etwa einer Stunde sei die Polizei bei ihm aufgekreuzt: „Ich wusste gar nicht wieso“, so der 40-Jährige, der auch von dem angeblichen Stich in Richtung seines Ex-Kumpels nichts wissen wollte: „Ich hatte gar kein Messer dabei.“

Indizien reichen nicht aus

Das mutmaßliche Opfer stellte die Situation in blumigen Worten anders dar. Laut dem 37-Jährigen soll der Angeklagte das Messer aus seinem Ärmel hervorgeholt und ihn attackiert haben: „Ich konnte aber ausweichen und mich in die Wohnung retten.“ Und die Initiative zu dem Treffen soll nicht von ihm, sondern von seinem Kontrahenten ausgegangen sein: „Er hatte meine Freundin angerufen, weil er das Geld haben wollte.“

Laut Polizeiakte wies der Bünder Rötungen am Hals auf, auch sein T-Shirt war am Tattag zerrissen: Indizien, die auf ein vorheriges Gerangel schließen ließen. Im Vergleich zu seiner damaligen Aussage vor der Polizei verstrickte sich der 37-Jährige aber in so viele Widersprüche, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft letztlich auf Freispruch plädierte: „Es steht Aussage gegen Aussage. Außerdem gibt es Widersprüche in den Aussagen des Zeugen.“ Das sah der Verteidiger des Mannes ähnlich. Und auch der Richter stellte am Ende fest: „Für eine Verurteilung reicht es nicht. “