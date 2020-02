Von Hilko Raske

Bünde (WB). Die Museumsinsel in Bünde kann mit Fug und Recht als eines der städtischen Aushängeschilder betrachtet werden. Das Zigarrenmuseum verweist auf die besondere Lokalgeschichte, das Dobergmuseum würdigt das Bodendenkmal, das inzwischen den Rang eines nationalen Geotops hat. Zudem gibt es im Hurlbrinkschen Haus eine sehenswerte Dauerausstellung zur Kreisgeschichte. Doch hat die Einrichtung auch eine Zukunft? Immerhin betragen die jährlichen Kosten nach derzeitigem Stand etwa 800.000 Euro, so Doris Greiner-Rietz, Sprecherin der Stadt Bünde.

Stadt Bünde seit 2009 Träger

Was vielen nicht bekannt ist: Auch wenn das Museum seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil der Bünder Kulturlandschaft ist, befindet sich die Einrichtung erst seit dem 1. Januar 2009 in Trägerschaft der Stadt. Davor war der Kreis für die Museumsinsel verantwortlich – und kam für die Kosten auf. Zu den etwa 25 Mitarbeitern – darunter etliche geringfügig Beschäftigte – des Museums gehörten damals auch vier akademische Vollzeitkräfte. Als sich abzeichnete, dass Bünde die Trägerschaft übernehmen wird, erklärte sich der Kreistag 2008 bereit, eine Summe von 4,9 Millionen Euro an die Stadt zu zahlen – und zwar in Raten. Von 2009 bis 2024 sind das jährlich 306.250 Euro. Gezahlt worden ist das Geld schon längst, da der Kreis sieben Jahre in Folge 700.000 Euro überwiesen hat. Spätestens 2024 ist aber der Kreiszuschuss aufgebraucht.

Das sagt die SPD

Inzwischen treibt dieses Thema auch die Kommunalpolitik um. Zum einen ist das Ende der finanziellen Förderung in Sichtweite. Zum anderen nähert sich Museumsleiter Michael Strauß (62) der Pensionierungsgrenze. Dementsprechend vorsichtig äußert sich beispielsweise Andrea Kieper, Sprecherin der SPD-Fraktion, zu diesem Thema. "Die Finanzierung ist sicherlich ein Problem und könnte den Haushalt erheblich belasten", hält die Sozialdemokratin fest. Die alleinige Trägerschaft des Museums durch die Stadt Bünde sei nie eine Idee der SPD gewesen, kritisiert sie den damaligen Beschluss rückblickend. Auf Kreisebene würde man sich noch heute über diesen Bünder Vorstoß freuen.

Zwar sei die Museumsinsel ein Markenzeichen der Stadt. Aber Museen seien immer auch ein defizitäres Geschäft, von dem sie derzeit nicht sagen könne, wie die Finanzierung erfolgen solle. Vom Förderverein, den es für das Museum gebe, höre man in dieser Sache relativ wenig. Den Museumsleiter bezeichnet Kieper als engagiert. "Wir machen uns Sorgen, was passiert, wenn er geht – das hinterlässt eine richtige Lücke in der Führungsposition." Und auch das Auslaufen der Rücklagen bereite ihr Kopfzerbrechen.

Dennoch stelle sie das Museum nicht zur Disposition, betont Kieper. "Wir sollten das Museum offensiver vermarkten. Man könnte die Alleinstellungsmerkmale, die die Museumsinsel eindeutig besitzt, stärker hervorheben. Das wäre beispielsweise eine Aufgabe des Stadtmarketings", sagt Kieper. Die SPD-Fraktionschefin verweist in diesem Zusammenhang auf eine mögliche Hinweistafel an der Autobahn. "Genau aus diesem Grund haben wir eine derartige Informationstafel gefordert, obwohl so etwas nicht ganz billig ist."

Das sagt die CDU

Eine klare Aussage in Sachen Museum trifft Georg Kruthoff, Sprecher der CDU-Fraktion im Stadtrat. "Die Museumsinsel können wir nicht sterben lassen. Man kann sie sich nicht wegdenken aus Bünde, sie ist und bleibt ein Markenzeichen und Aushängeschild für die Stadt." Kruthoff verweist darauf, dass erst kürzlich Comedians wie Wigald Boning und Bernhard Hoëcker am Tag nach einem Auftritt im Stadtgarten sich das Tabakmuseum hätten zeigen lassen. Allerdings: Auch Kruthoff wünscht sich eine aktivere Vermarktung.

Aus Sicht des Christdemokraten ist die Museumspädagogik eine wichtiger Bestandteil für die kulturelle Bildung. "Viele Schüler besuchen die Ausstellungen im Museum. Das ist ganz wichtig, um Kinder und Jugendliche an die Kultur und unsere Stadtgeschichte heranzuführen." Dennoch sollte es mehr Ausstellungen geben, die auch Erwachsenen anziehen. "Wir müssen eine breite Palette als Angebot haben, um Leben ins Museum zu bringen". Kruthoff zieht den Steinmeisterpark als Vergleich heran, der in den Sommermonaten ein breites Angebot für alle Altersklassen bereithalte. Die Museumsinsel, so betont er, habe jedenfalls Fürsprecher in seiner Fraktion und werde sicherlich auch nach 2024 Bünde erhalten bleiben.

Dieser Meinung schließt sich übrigens Bürgermeister Wolfgang Koch (CDU) an: "Die Museumsinsel ist aufgrund ihrer besonderen Bedeutung unbedingt erhaltenswert."

Kommentar von Hilko Raske

Ob sich heute im Stadtrat noch eine Mehrheit dafür aussprechen würde, die Museumsinsel Bünde in städtischer Trägerschaft zu führen? Zweifel sind angebracht. Immerhin war die Finanzierung durch den Kreis vor dem 1. Januar 2009 großzügig. Etwa 25 Mitarbeiter, darunter vier akademische Vollzeitkräfte, waren damals beschäftigt. Davon kann man jetzt nur noch träumen. Aktuell zählt man im Museum vier Vollzeitkräfte, vier Teilzeitkräfte und vier Aushilfen. Und auch der Etat des Museum war schon mal höher. So stellte der Kreis 2008 noch 70.000 Euro für Wechselausstellungen zur Verfügung, 20.000 Euro für die Sammlungspflege und etwa 20.000 Euro für den Ankauf von Exponaten. Inzwischen beträgt der Jahresetat nur noch 50.000 Euro – und zwar für alles.

Dass dennoch Ausstellungen im Museum für Gesprächsstoff sorgen, liegt nicht zuletzt am Engagement der Museumsleitung, aber auch des Teams. Insoweit ist es löblich, dass die großen Fraktionen im Stadtrat sich deutlich für die Einrichtung aussprechen. Ohne das Museum würde Bünde ein entscheidendes Markenzeichen fehlen. Mit Blick darauf sollte die Politik vielleicht einmal erwägen, diese Einrichtung großzügiger zu unterstützen.