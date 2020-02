Von Hilko Raske

Bünde (BZ). Weiche und verformte Knochen bei Säuglingen und Kleinkindern – das ist ein Anzeichen für Rachitis. Besonders in der Zeit der Industrialisierung war diese Krankheit auch in Deutschland häufig. Grund ist in erster Linie ein lang anhaltender Vitamin-D-Mangel und das Fehlen von Kalzium. Während Rachitis in Deutschland heutzutage praktisch nicht mehr auftritt, sieht das im westafrikanischen Staat Guinea-Bissau anders aus.

Kinderhilfswerk vor Ort

Diese Erfahrung musste nun erneut ein zehnköpfiges medizinisches Team des Hammer Forums unter Leitung des ehemaligen Bünder Chefarztes Dr. Theophylaktos Emmanouilidis (80) – den Bündern besser bekannt als Dr. Emma – machen. Das Hammer Forum hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder in Kriegs- oder Krisengebieten medizinisch zu versorgen. In Guinea-Bissau unterhält die humanitäre Organisation im Ort Gabu seit etwa zwei Jahren eine eigene Kinderambulanz.

Zwei Wochen in Guinea-Bissau

Zwei Wochen, vom 25. Januar bis 9. Februar, hielt sich das Team in Gabu auf. „Der Staat funktioniert dort nicht, die medizinische Versorgung liegt am Boden“, fasst Dr. Emma seinen Eindruck von Guinea-Bissau zusammen. Für die Menschen dort sei die Ambulanz des Hammer Forums die einzige qualifizierte medizinische Betreuung, die sie überhaupt erhalten könnten. Insoweit sei es nicht verwunderlich gewesen, dass sich die Ankunft des Teams im Vorfeld herumgesprochen habe und ein riesiger Andrang herrschte. „Wir haben 404 Kinder untersucht und etwa 100 von ihnen operiert“, informiert der ehemalige Chefarzt. Möglich sei dies gewesen, weil man mit einem eingespielten Team – darunter aus Herford der Anästhesist Dr. Egbert Schlüter sowie die Anästhesieschwester Steffi Beck – und an zwei OP-Tischen parallel hätte arbeiten können.

Vitamin-D-Präparate für Kinder

Bereits in Deutschland habe man für 600 Kinder Vitamin-D-Präparate einkauft. Alle drei Monate erhielten 300 an Rachitis erkrankt Mädchen und Jungen in Gabu vom Hammer Forum dieses Vitamin. „Das sind alles Folgen einer Mangelernährung. Dort kommt fast nur Reis auf den Tisch. Erforderlich für ein gesundes Wachstum wären aber Eier, Gemüse und auch Milch“, so Dr. Emma. Das wüssten die Menschen in Gabu jedoch nicht. Es gebe extrem viele Analphabeten. Wenn Kinder in dieser Region überhaupt eine Schule besuchten, sei es die Koranschule. Erschwerend komme hinzu, dass die Landessprache zwar Portugiesisch sei, aber viele Einheimische – 25 ethnische Gruppen leben im Land – nur ihre eigene Sprache sprechen würden.

Doch nicht nur Rachitis habe man behandelt. Einen Fall wird Dr. Emma mit Sicherheit nicht vergessen. „Kurz vor unsere Abreise wurde ein vierjähriges Kind zu uns gebracht. Die rechte Niere war von Krebs befallen. Obwohl wir praktisch schon unsere Sachen packten, habe ich das Kind operiert. Ich bin mir sicher, dass wir dem Kind das Leben gerettet haben“, freut sich der Mediziner.

