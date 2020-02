Von Daniel Salmon

Bünde (WB). In der Ennigloher Kita Kinderparadies dreht sich in dieser Woche alles um das Thema Naturwissenschaften. Fünf Tage lang dürfen die 53 Mädchen und Jungen in eine Welt aus Spaß, Spiel und Experimenten eintauchen. Möglich machte das auch eine finanzielle Zuwendung der Gütersloher Osthushenrich-Stiftung.

„Schon in den letzten Jahren haben wir bei unser immer wieder Workshops veranstaltet, bei denen es rund um das Thema Naturwissenschaften ging. Und dieses Mal ist es eben eine ganze Woche. Das ist eine Premiere für uns”, erklärt Einrichtungsleiterin Cordula Schweika. Und die wird von dem Rietberger Reinhard Stükerjürgen und seinem Team organisiert, mit dem das Kinderparadies schon bei verschiedenen Gelegenheiten zusammengearbeitet hat. Seit Wochenanfang werden alters- und entwicklungsspezifische Angebote vorgehalten.

Wissendrang anregen

Am Donnerstag wurde beispielsweise im Turnraum im Obergeschoss der Kita fleißig gebaut. Mit sogenannten Jumbo-Steinen konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. In den Tagen zuvor hatten die Kleinen unter Anleitung mit Magnetbausteine gewerkelt, durch das Spiel mit Sand mehr über Licht und Schatten erfahren sowie an einem Bewegungsangebot teilgenommen.

Am heutigen Freitag steht ein spezielles Angebot für die angehenden Schulkinder der Kita auf dem Programm, bei dem es um das Thema Digitale Medien geht. Dabei soll bei den Kindern die Freude am Programmieren geweckt sowie das räumliche und logische Denken gefördert werden. Den Abschluss der Woche bildet dann ein gemeinsamer Nachmittag auch mit den Kita-Eltern, die erfahren sollen, was ihr Nachwuchs und den letzten Tage erlebt und geleistet hat.

„Durch die Projektwoche wollen wir an bisherige Erfahrungen der Kinder zum Thema Naturwissenschaften anknüpfen, sie neugierig machen auf Neues, dabei ihren natürlichen Wissens- und Forscherdrang anregen, unterstützen und begleiten”, betont Cordula Schweika. Und das funktioniere ziemlich gut, wie die Kita-Leiterin weiter ausführt: „Die Kinder haben wirklich richtig viel Freude an den Angeboten.“

Projektwoche koste rund 4200 Euro

Doch das Spaß- und Lernprogramm ist nicht umsonst: Insgesamt schlägt die Projektwoche des Bewegungskindergartens an der Stadionstraße mit rund 4200 Euro zu Buche. Den größten Teil – fast 2400 Euro – steuert die 2007 gegründete Osthushenrich-Stiftung dazu. Diese hat sich auf die Fahnen geschrieben, Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in Ostwestfalen zu fördern.

„Es ist wichtig, Kinder an das Themenfeld der Naturwissenschaften heranzuführen. Je früher, desto besser“, betont Stiftungsgeschäftsführer Dr. Burghard Lehmann mit Blick auf das derzeit laufende Angebot im Ennigloher Kinderparadies. Wichtig sei ihm dabei auch das Thema Nachhaltigkeit. Denn die Kita-Erzieherinnen werden durch das Rietberger Projekt-Team mit dem Umgang in den für die Erlebnistage angeschafften Materialien fit gemacht. „Somit bleibt diese Projektwoche nicht nur ein einmaliges Highlight“, ist Burghard Lehmann überzeugt. Seiner Aussage nach kann die Stiftung jährlich rund eine Million Euro für Bildungsangebote zur Verfügung stellen.