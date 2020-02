Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Lkw auf der A30 zwischen Hiddenhausen und Bünde in die Mittelplanke gefahren. Foto: Daniel Salmon

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Auf der A30 ist am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache in die Mittelleitplanke gekracht. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hiddenhausen und Bünde in Fahrtrichtung Osnabrück. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Der Fahrer wurde nicht verletzt und konnte aus eigener Kraft den Lkw verlassen. Die Autobahn wurde in der Folge in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.