Von Daniel Salmon

Ursprünglich war eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs in der Immobilie des Projektentwicklers Amandla an der Bahnhofstraße für diesen Monat vorgesehen gewesen. Wegen Verzögerungen bei der millionenschweren Sanierung des stadtbildprägenden Gebäudes hatte die Kaufhauskette den Termin korrigiert. So hatte Woolworth-Sprecher Rissel Anfang des Jahres noch erklärt: „Nach derzeitigem Planungsstand gehen wir davon aus, dass wir die vom Vermieter hergerichtete Fläche frühestens Mitte Februar übernehmen werden. Danach erfolgen unsere eigenen Arbeiten in Bezug auf Ladenbau und Einrichtung.“

Doch mit Blick auf den offensichtlichen Baufortschritt wird auch daraus nun nichts. „Derzeit können wir noch kein konkretes Datum für die Wiedereröffnung des Kaufhauses in Bünde nennen“, teilte der Pressereferent mit. Nach wie vor warte man auf die Übergabe der Flächen. Wann genau diese stattfinden könne, stehe aktuell jedoch nicht fest. „Wir rechnen aber mit einer Übergabe im Laufe des Frühjahres“, so Rissel weiter. Bislang war man bei Woolworth – das Kaufhaus in Bünde besteht seit 1979 – davon ausgegangen, in diesem Zeitfenster die Pforten des Geschäftes wieder öffnen zu können. Doch die Wiedereinrichtung der nach dem Umbau 1574 Quadratmeter großen Filiale dürfte wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wie mehrfach berichtet, war es bei den Sanierungsarbeiten am riesigen Gebäudekomplex im Herzen der City zu Problemen mit einer Abbruchfirma gekommen, deren Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen nicht mehr an der Baustelle aufgetaucht waren.