Viele Katzen und Kater warten im Tierheim des Herforder Tierschutzvereins auf neue Besitzer: So auch Kater Gulliver.

Bünde (WB). Der Tierschutzverein Herford appelliert an die Katzenhalter der Region, ihre unkastrierten Tiere schnellstmöglich von einem Tierarzt unfruchtbar machen zu lassen. Damit soll der Lösung des Katzenproblems wieder ein Stück weit näher gekommen werden.

Im gesamten Kreis Herford besteht seit Juli 2011 die Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Katzenhalter, die ihre Tiere nicht rechtzeitig kastrieren lassen, müssen mit Sanktionen der Ordnungsbehörden rechnen. Tierfreunde, die sich um verwilderte Hauskatzen kümmern, oder die festgestellt haben, dass sich sogenannte „Wildlinge" auf ihrem Grundstück angesiedelt haben, werden gebeten, sich beim Tierschutzverein oder einem anderen Mitgliedsverein der Arbeitsgemeinschaft Tierschutz für den Kreis Herford zu melden, damit die Katzen und Kater eingefangen und kastriert werden können.

„Die einzige wirksame Methode zur Bestandsregulierung ist, wie sich gezeigt hat, die rechtzeitige Kastration von Katzen und Katern. Der Monat Februar eines Jahres bietet sich für diesen Eingriff besonders an, da die im Vorjahr geborenen Jungtiere allesamt alt genug sind, um von einem Tierarzt unfruchtbar gemacht zu werden“, teilt der Verein mit.

Katzen im Tierheim

Darüber hinaus weisen die Tierschützer darauf hin, dass im Tierheim in Ahle wieder viele Katzen auf neue Besitzer warten. So auch Kater Gulliver. Gulliver kam im Juni 2019 als wenige Tage altes Kätzchen in eine Pflegestelle des Tierschutzvereins. Dort wurde er liebevoll mit der Flasche aufgezogen. Er ist sehr menschenbezogen und sucht ein Zuhause bei Katzenfreunden, die über eine katzengerechte Wohnung verfügen. Er ist gut sozialisiert und sollte aus diesem Grunde nicht als Einzeltier gehalten werden. Er ist entwurmt, geimpft, kastriert, tätowiert und gechipt.

Der etwa fünfjährige Kater Nils kam als Fundtier ins Tierheim und wurde von seinem Besitzer nicht wieder abgeholt. Er ist verspielt und verschmust. Nils sollte in ein Zuhause weit ab stärker befahrener Straßen umziehen.

Katzendame Bella ist im Mai 2019 geboren und inzwischen nicht nur entwurmt und geimpft, sondern auch kastriert und gekennzeichnet. Auch sie ist sehr anhänglich. Sie sucht einen Platz in reiner Wohnungshaltung bei Katzenfreunden, am liebsten gemeinsam mit ihrer Schwester Bini.

Katzenmutter Henny (etwa fünf Jahre) kam mit ihren fünf Babys im letzten Juli ins Tierheim. Ihr Nachwuchs ist inzwischen vermittelt. Nun sucht der Verein für Henny ein neues Domizil.

Sammy sucht Besitzer

Immer noch im Tierheim lebt American-Staffordshire-Terrier-Rüde Sammy. Er wurde Ende 2018 von der Polizei sichergestellt. Jetzt endlich darf er vermittelt werden. Der Rüde ist 2012 geboren. Er ist selbstbewusst und souverän und liebenswert. Er gehört allerdings in die Hände erfahrener Hundefreunde, die entsprechend durchsetzungsfähig sind. Seine neuen Besitzer sollten über ein sicher eingezäuntes Grundstück verfügen. Nach dem Landeshundegesetz NRW ist er ein sogenannter „Anlage-1-Hund“, für den eine ordnungsbehördliche Haltungserlaubnis erforderlich ist.