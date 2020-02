Von Kathrin Weege

Bünde (WB). Eine 880 Kilogramm schwere Glocke, die einst in der Laurentiuskirche läutete, sollte im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen werden. Dazu kam es zwar am Ende nicht. Doch zurück in die Zigarrenstadt kehrte das historische Stück – 1681 von Johann Fricke aus Gütersloh gefertigt – auch nicht. Der Grund: Die Glocke klingt „falsch“.

Die Glocke von 1681 ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Minden in die Petrikirche gekommen. Foto: Claus Peter Die Glocke von 1681 ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Minden in die Petrikirche gekommen. Foto: Claus Peter

Sie ist in „f“ gestimmt, wie schon eine andere in dem Geläut. So ergibt sich kein ganz harmonischer Klang. Aber von vorne: „1940 war die Hemony-Glocke (Baujahr 1646) der Laurentiuskirche zunächst bei der Verhüttung zurückgestellt worden. Sie musste jedoch abgeliefert werden. Gleiches galt für die Glocke von 1681“, erklärt Claus Peter, Glockensachverständiger der Evangelischen Kirche in Westfalen.

Kennziffer geändert

Kirchmeister Rainer Alexander steht hier an der mechanischen Uhr, mit der er die große Uhr an der Außenseite der Kirche steuern kann. Foto: Kathrin Weege Kirchmeister Rainer Alexander steht hier an der mechanischen Uhr, mit der er die große Uhr an der Außenseite der Kirche steuern kann. Foto: Kathrin Weege

„Während die Hemony-Glocke aufgrund ihrer Kennziffer nach dem Krieg problemlos wieder nach Bünde zurückgeführt werden konnte, wurde aus nicht mehr nachvollziehbarem Grund die Kennziffer der Glocke von 1681 geändert und wurde wegen der neuen Kennung nach Minden zurückgeführt“, so Peter weiter. Da die dortige Petrikirche im Zweiten Weltkrieg eine Glocke eingebüßt hatte, in Bünde bereits eine Glocke mit dem selben Ton vorhanden gewesen sei, war sie dort belassen worden. Hinzu kam, dass die Bünder Glocke tonlich gut zum Klang der anderen in der Mindener Petrikirche passte. „So hängt sie seit 1948 im Turm der Petrikirche und versieht dort ihren Dienst“, sagt Peter, der auch einen umfangreichen Aufsatz zu den Glocken der Bünder Laurentiuskirche verfasst hat.

Der Experte bedauert es, dass die Fricke-Glocke nicht zurück in ihre alte Heimat gekommen ist. Er hinterfragt: „Warum man die im Geläut von St. Laurentius klanglich unpassende Glocke von 1681 nicht zur Grundlage eines neuen Geläuts der Bünder Pauluskirche gemacht hat, die im Zweiten Weltkrieg alle drei, 1925 gegossenen Glocken verloren hatte, bleibt eine offene Frage – immerhin wäre sie so wenigstens der Stadt erhalten geblieben.“

So kam es zur Klanggleichheit

Die Laurentiuskirche gilt als eine der ältesten Kirchen der Region. Ihre Gründung soll im späten 8. Jahrhundert erfolgt sein. Foto: Kathrin Weege Die Laurentiuskirche gilt als eine der ältesten Kirchen der Region. Ihre Gründung soll im späten 8. Jahrhundert erfolgt sein. Foto: Kathrin Weege

Doch wie kam es eigentlich zu der Klanggleichheit zweier Glocken in der Laurentiuskirche? Erbauer Johann Fricke war beim Gießen scheinbar nicht so erfolgreich. Sie geriet klanglich gleich mit der vorhandenen von Hans Rabe. „So kann von einem zusammenhängenden Dreiergeläute im musikalischen Sinne nicht die Rede sein“, meint Claus Peter. Leider sei für keinen der Bünder Glockengüsse der zu Grunde liegende Vertrag mit dem Glockengießer erhalten. „Sehr wahrscheinlich hätte er, wie viele seinesgleichen aus dem westfälischen Raum, in diesem oder ähnlichem Wortlaut den Passus enthalten, die zu gießende Glocke solle von ‚untadelhafter Resonanz und einstimmenden Tons‘ sein – was das auch immer bedeuten mag“, so Peter weiter.

Auch heute noch besteht das Geläut in der Laurentiuskirche aus drei Glocken. Nach dem Krieg gab es Ersatz für das Gotteshaus. „Josef Feldmann, einst verantwortlicher Glockengießer bei der Firma Petit & Gebrüder Edelbrock, hatte sich inzwischen selbstständig gemacht und in Münster eine eigene Glockengießerei (Feldmann & Marschel) eröffnet. Sie wurde 1955 mit dem Guss der neuen Glocke beauftragt, die nun mit den beiden alten Glocken von 1556 und 1646 das heutige Geläut bildet“, weiß der Sachverständige.

Alles per Fernbedienung

Mit dieser Fernbedienung lassen sich die drei Glocken in der Laurentiuskirche einzeln ansteuern. Foto: Kathrin Weege Mit dieser Fernbedienung lassen sich die drei Glocken in der Laurentiuskirche einzeln ansteuern. Foto: Kathrin Weege

Wurden die Glocken ganz früher manuell bedient, ist das heute ganz einfach. „In der Kirche gibt es eine Steuereinheit. Außerdem kann man die Glocken auch mit einer Fernbedienung anwählen, um sie beispielsweise zum ‚Vater unser‘ erklingen zu lassen“, erklärt Rainer Alexander aus dem Presbyterium (Kirchmeister, zuständig für Finanzen und Bauten).