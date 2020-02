Freuen sich über den Abschluss des Kooperationsvertrages: Büchereileiterin Ina Reßler und Karin Stallmann, Leiterin des Gymnasiums am Markt (sitzend von links), die Gymnasiasten Mila, Anja, Ekim, Mikkeline, Elina und Isabel (mittlere Reihe von links) sowie Schulamtsleiter Thomas Clausing und GaM-Deutschlehrerin Ulla Knüppel (hinten von links). Foto: Hiko Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Lesen ist der Schlüssel zum Verstehen der Welt. Und je größer die Lesefreude, desto einfacher ist es für viele Mädchen und Jungen, im Schullalltag zu bestehen. Der direkteste Weg, Lesefreude zu wecken, führt in eine Bücherei. Nicht zuletzt deshalb haben das Gymnasium am Markt (GaM) und die Stadtbücherei Bünde am Mittwochvormittag einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Es handelt sich um das erste derartige Vertragswerk zwischen einer Bünder Schule und der Stadtbücherei.