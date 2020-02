Von Daniel Salmon

Per Einschreiben habe er zum 10. Februar seine Mitgliedschaft aufgekündigt, erklärte Rosenkötter im Gespräch mit dieser Zeitung: „Ich habe einen Haken an die Sache gemacht”, so der Bünder. Damit zog er auch die Konsequenzen aus der Gerichtsschlappe , die er Mitte Januar im Streit um den Schützenthron hatte einstecken müssen. Wie berichtet, wollte Rosenkötter gegen den Verein in einem Eilverfahren vor dem Amtsgericht eine einstweilige Verfügung erwirken. Konkret hatte der 60-Jährige erreichen wollen, dass der Verein künftig nicht mehr öffentlich behaupten darf, dass er freiwillig von seinem Amt zurückgetreten wäre. Zudem wollte Rosenkötter wieder als König eingesetzt werden.

Prozess im Januar

Auslöser für den Prozess war ein über Monate schwelender Streit gewesen. Bereits im vergangenen Herbst hatte es Stress im Schützenthron gegeben, mehrere Hofpaare hatten abgedankt. In der Folge dementierte Rosenkötter – er hatte sich im September 2019 den Majestätentitel gesichert –, dass er ebenfalls zurückgetreten sei. Der offizielle Tenor der Schützengesellschaft lautete, „dass es innerhalb der Hofgemeinschaft zu unüberbrückbaren Differenzen“ gekommen sei. In der Folge hätte Rosenkötter freiwillig sein Amt niedergelegt und die Throninsignien abgegeben. An seiner Stelle wurde daraufhin Carsten Stellmacher, der Zweitplatzierte des Königsschießens, neue Majestät . Rosenkötter schilderte den Ablauf der Dinge anders.

Das Gericht gab der einstweiligen Verfügung allerdings nicht statt. Die Folge: Rosenkötter musste die Kosten des Verfahrens, für seinen Anwalt und den Rechtsvertreter des Vereins zahlen. „Das war ein teures Unterfangen“, so der 60-Jährige, der die Entscheidung des Gerichts, die ihm Ende vergangenen Monats schriftlich zugegangen war, nicht nachvollziehen kann. Weiterhin halte er sein Vorgehen für gerechtfertigt: „Man macht so was doch nur, wenn man sich im Recht fühlt. Persönlich kann ich mir keine Vorwürfe machen“, stellt er klar. Die Frist für einen möglichen Berufungstermin vor dem Bielefelder Landgericht hatte Rosenkötter verstreichen lassen: „Das wäre mir zu kostenintensiv geworden.“

Nun größerer Zusammenhalt

Laut Joachim Brand, dem Vorsitzenden der Bünder Schützengesellschaft, sei der Ex-König durch seinen Austritt einem drohenden Vereinsausschlussverfahren auf der nächsten Generalversammlung zuvorgekommen. „Für alle Beteiligten ist es so besser”, so der Schützen-Chef. Für Brand sei das ganze Thema nun erledigt. Er betont, dass die ganze Angelegenheit zu einem größeren Zusammenhalt im Verein geführt habe: „Die Mitglieder haben sich in der Sache hinter den Vorstand gestellt.”

Für Ex-König Rosenkötter steht fest, dass er nun komplett mit dem Schützenwesen abgeschlossen habe. Eine Mitgliedschaft in einem anderen Verein strebe er nicht an.