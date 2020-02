Von Daniel Salmon

„Was zu dem Ausfall geführt hat, wissen wir nicht. Wir sind aber im Gespräch mit dem Hersteller der Fahrstühle“, so der DB-Mitarbeiter. Denn die öfters auftretenden Probleme mit den Kabinen gerade in Bünde seien auch dem Verkehrsunternehmen ein Dorn im Auge: „Jeder Ausfall ist auch für uns ärgerlich.“ Auf die Frage, warum die Service-App der Bahn trotz der bekannten Störung weiterhin angezeigt habe, dass der Lift verfügbar sei, hatte der Unternehmenssprecher keine Antwort. „Normalerweise wird das in der Anwendung zeitnah angezeigt. Warum das in diesem Fall nicht geklappt hat, wissen wir nicht.“

Wie berichtet, war aufgrund der nicht aktualisierten Darstellung in der App ein Rollstuhlfahrer am späten Abend des 7. Februar auf dem Bahnsteig gestrandet. Und weil der Aufzug nicht funktionierte, konnte der 30-Jährige das Bahnhofsgelände nicht verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes trugen den Schwerbehinderten und seinen 200-Kilo-Rolli die Treppen zum Passagiertunnel hinunter. Der zweite Aufzug zu den vorderen Bahnsteigen funktionierte zum Glück und der Bünder konnte den Heimweg antreten.

Erste Probleme im Februar 2019

Allerdings: Nicht nur die App hatte den Defekt nicht auf dem Schirm. Auch wiesen keine Hinweisschilder am Lift selbst darauf hin, dass dieser nicht fährt, obwohl der Ausfall längst schon bekannt war. „Möglicherweise haben die Kollegen vergessen, entsprechende Schilder aufzuhängen“, so der DB-Sprecher.

Zwar verweist er auf eine allgemein hohe Verfügbarkeit der DB-Fahrstühle an den Bahnsteigen („rund 97 Prozent“), zugleich räumt der Sprecher aber ein: „Die Verfügbarkeit der Aufzüge in Bünde ist wirklich nicht sehr gut.“ Kurz nach der Indienststellung – das war im Februar 2019 – waren die ersten Problem aufgetaucht. Die Kabinen blieben mit Fahrgästen stecken , funktionierten teilweise über mehrere Tage oder sogar länger nicht. Oft waren technische Störungen Grund für die Ausfälle.

Vandalismus im Dezember

Nicht so Anfang Dezember vergangenen Jahres: Damals hatten Unbekannte die Türschließ-Elemente am Lift zu den Bahnsteigen 3 und 4 zerstört. Laut dem Bahnsprecher habe man aber durchaus schon öfters mit den Folgen von Vandalismus an den Aufzügen zu kämpfen gehabt. Daher werde nun in Erwägung gezogen, den Bereich mit zusätzlichen Sicherheitskameras – Kontrollkameras haben die Lifte bereits im Visier – überwachen zu lassen. „Damit wir wenigstens dieses Problem in den Griff bekommen. Allerdings stehen die Überlegungen noch völlig am Anfang“, so der DB-Mitarbeiter weiter.

Dass die Bahn das Aufzug-Dilemma in Bünde tatsächlich zeitnah in den Griff bekommt, darauf will sich Ulrike Kowalewsky, Sprecherin der inklusiven Politikgruppe in der Elsestadt, nicht verlassen. „Ich bleibe an der Sache dran, will auch im Rathaus noch mal deswegen vorsprechen.” Sie ist sich mit Blick auf die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zudem sicher: „Bei den Aufzügen wird bestimmt leider noch das eine oder andere passieren.”

Kommentar

Zwar hat die Deutsche Bahn ein Manko an den Bahnsteigen – die bei Regen undichte Überdachung – nach mehreren Anläufen in den Griff bekommen. Aber das Fahrstuhl-Fiasko sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Und für verärgerte Bahnreisende. Das Vertrauen in die beiden Lifte scheinen viele Passagiere längst verloren zu haben. Das zeigt auch ein Ortstermin an den Bahnsteigen. Statt die Aufzüge zu nutzen, schleppen viele Bahnkunden lieber schwere Koffer die Treppen der Tunnelunterführung runter und wieder rauf, um zu den hinteren Gleisen zu gelangen. „Nachher bleibt die Kabine stecken, das riskiere ich nicht”, meint eine Frau. Es wird wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass die DB den Aufzug-Ärger endlich behebt. Denn was nützt den Bündern nach der nun bald beginnenden Sanierung ein modernes und schönes Bahnhofsgebäude, wenn die Nutzbarkeit der Züge durch mangelnde Barrierefreiheit – den das ist der Ausfall der Aufzüge für viele gehandicapte Reisende nun mal – dermaßen eingeschränkt wird? Daniel Salmon