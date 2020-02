Jakob Heymann hat es. Seine Stimme geht unter die Haut, öffnet das Herz und lässt Tränen lachen. Mit seinen Texten und Liedern schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herauszufiltern.

Seine Comedy beleuchtet charmant Geschichte und die Geschichten dahinter, kulturelle Widersprüche und Absurditäten des Alltags: Stefan Danziger. Geboren in der DDR, wollten er und seine Familie in die BRD fliehen. Doch leider sind sie falsch abgebogen und in der Sowjetunion gelandet. Nach der Wende schaffte er es endlich in den Westen und landete in Berlin-Wedding. Auf den Straßen Berlins erlernte er seinen Stil und entdeckte seine Gabe, Menschen stundenlang mit Geschichte vollzubrabbeln.

Christian Hirdes ist Musikkabarettist, Liedermacher und selbst ernannter „komischer Poet“. Vielleicht erzählt er mal von Lisa und ihren vier chinesischen Freundinnen. Oder philosophiert über One-Night-Stands unter Eintagsfliegen und das @ in der Buchstabensuppe.

Culture Clash! Welcher Teil seines Herzens schlägt lauter? Ist er korrekter Deutscher oder Shisha-Migrant? Spreewaldgurke oder Baklava? Probleme? Gibt es genug. Sein Ziel: Gemeinsam drüber lachen. Als Ossi-Türke verbindet Osan Yaran einfach das Beste aus allen Welten. Der “Ostmane” mit Lebensfreude und Energie, erzählt aus dem Vater-Sohn-Alltag, vom Job, den Schwiegereltern, deinem Kiez und den Herausforderungen der Ehe.

Seine Kombination von Musik und Text ist rasant, knackig und vor allem herausfordernd. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, ist kritisch und spricht die Wahrheit aus und genau das macht ihn so besonders – Sebastian Krämer. Die leisen, verschmitzten Unter- und Zwischentöne sind sein Metier. Sie ziehen sich durch seinen gesamten kabarettistischen Werdegang. Mit seinen ersten Kabarettprogrammen gastierte er in Freiburg, bevor es ihn nach Berlin zog.

