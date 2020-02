Bünde (WB). Zwei Frauen aus Bünde sind bei einem Unfall auf der Borriestraße am Donnerstagmorgen verletzt worden und kamen ins Krankenhaus. Ihre Autos waren auf der Kreuzung zusammengestoßen.

Dazu kam es laut Mitteilung der Polizei gegen 7.45 Uhr, als eine 18-Jährige in einem Nissan die Borriestraße in Richtung Holser Straße befuhr. Gleichzeitig war eine 37-jährige Bünderin mit ihrem VW Caddy in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Die 18-Jährige wollte auf der Kreuzung links in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbiegen. Dabei habe sie den Caddy übersehen, der auf der Kreuzung in Richtung Lübbecker Straße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-Jährige schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde. Die 37-Jährige kam ebenfalls verletzt ins Krankenhaus.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bünde war im Einsatz, da Benzin und Öl ausgelaufen waren und abgestreut werden mussten. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 10.000 Euro.