Bünde (WB). Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Männern, die am Sonntagmorgen in Bünde einen Taxifahrer um das Geld für die Fahrt betrogen haben sollen.

Laut Polizei stiegen die Männer am Sonntag gegen 6.15 Uhr am Hauptbahnhof in Bielefeld in das Taxi. Der Taxifahrer aus Bielefeld fuhr sie in Richtung Bünde. Im Bereich der Dusterholzstraße sollen die Männer den Fahrer aufgefordert haben, langsamer zu fahren, weil sie aussteigen wollten.

Plötzlich sei der Fahrer von einem der Männer körperlich bedrängt worden. Der Fahrer bremste das Auto stark ab. Die Männer sollen die Gelegenheit genutzt haben, um fluchtartig das Taxi zu verlassen. Sie blieben die Bezahlung in Höhe von etwa 60 Euro schuldig und liefen in Richtung Waldgebiet Dusterholz, so die Polizei.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen im Umkreis des Tatortes gesehen haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 entgegen.

Einer der Gesuchten war etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine beige Kapuzenjacke. Der zweite Mann wird mit ähnlichem Alter und Statur geschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.