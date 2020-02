Bünde (WB). Ein 29-jähriger Mann aus Osnabrück ist am Montag in Bünde an der Meyerhofstraße von einem Unbekannten angegriffen und bestohlen worden. Der Dieb soll mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entkommen sein.

Der Mann aus Osnabrück wollte sich laut Mitteilung der Polizei gegen 17.45 Uhr mit einem Interessenten treffen, um seinen Schmuck privat zu verkaufen. Den Kontakt zum Verkäufer hatte der Interessent übers Internet hergestellt. Die Männer trafen sich am Fahrzeug des Verkäufers.

Beim folgenden Gespräch konnten sie sich jedoch über den Verkaufspreis nicht einigen, woraufhin der Besitzer seinen Schmuck wieder mitnehmen wollte. Plötzlich und völlig unerwartet habe der Mann dann dem Osnabrücker Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, so die Polizei. Er habe ihm die Tüte mit dem Schmuck aus der Hand gerissen und sei zu Fuß in Richtung Taubenweg und weiter in Richtung Sperberstraße geflohen. Dort sah ihn der Beraubte zunächst in einem Garten. Dann schaffte es der Räuber jedoch, unerkannt zu entkommen.

Goldene Uhr am Handgelenk

Der Gesuchte soll 30 Jahre alt sein und etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Mütze, hatte eine schmale Statur und trug einen Drei-Tage-Bart. Laut dem Bestohlenen trug der Mann zudem eine goldene Uhr am Handgelenk.

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um Zeugen, denen zur Tatzeit in der Meyerhofstraße oder Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Polizei Herford zu melden: 05221/8880.