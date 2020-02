Auch bei seinem Auftritt im Bünder Universum will Ingmar Stadelmann seinem Motto treu bleiben: „Lachen First, Gedanken Second!“, lautet am 25. März die Devise.

Bünde (WB). Mit seiner neuen hemmungslosen Stand-up-Comedyshow “Verschissmus” macht der in Sachsen-Anhalt geborene Ingmar Stadelmann konsequent da weiter, wo sein letztes Programm „Fressefreiheit“ aufgehört hat: Der Kabarettist verbindet seine explosionsartigen, oft politisch nicht korrekten Pointen mit Momenten des Innehaltens – und zwar am Mittwoch, 25. März, ab 20 Uhr im Universum Bünde an der Hauptstraße.

Dabei folgt Stadelmann ganz seinem Motto „Lachen First, Gedanken Second!“: Somit kommt man erst aus dem Lachen nicht heraus und dann aus dem Denken. „Verschissmus ist mein konsequentestes Programm, weil ich mittlerweile den Eindruck habe: Auf deutschen Bühnen geht es wiederum etwas. Quasi Lachen für die Demokratie. Ich versuche, bei meinem Publikum das eine oder andere gedankliche Fenster zu öffnen. Im besten Sinne erlachen wir uns zusammen eine Horizonterweiterung und haben Spaß dabei!“, sagt der bekannte Comedian.

„Verschissmus” ist nicht nur ein Wortspiel und ein Rechtschreibfehler, der Stadelmann als kleiner Ossi-Schüler aus Salzwedel zu seinem ersten großen Lacher verholfen hat, sondern mittlerweile für ihn auch Teil der Gesellschaft: „Denn wer verschissen hat, fällt in Ungnade. Und dieses in Ungnade fallen ist etwas, was nicht nur dem Osten systematisch passiert. Es herrscht eine Form von Verschissmus in ganz Deutschland“, gibt der wortgewandte Kabarettist zu bedenken.

Wer zu Ingmar Stadelmann geht, kriegt mehr als ein reines Gagfeuerwerk präsentiert. Immer wieder hält der 39-Jährige seinem Publikum den Spiegel eigener Klischees vor Augen und platziert gekonnt auch ruhige Töne, die dem Zuschauer eine Gänsehaut bescheren.

Dabei wechselt Stadelmann minütlich das Tempo seiner Show und versteht es, mit seinen Publikumsinteraktionen zu begeistern. Genüsslich seziert der Comedian , der mittlerweile seit 20 Jahren in der Bundeshauptstadt Berlin lebt, die politische Landschaft. Er versucht, aus Meinungsfreiheit keine Einbahnstraße zu machen, und räumt die linke Spur frei, weil die rechte schon blockiert ist. Und der Kabarettist erklärt außerdem, warum Hass die Emotion der Unterlegenen ist. Das alles, wie immer, gnadenlos lustig.

Karten für Stadelmanns Auftritt am 25. März im Bünder Universum gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter der Hotline 05223/178888.