Laut Mitteilung der Polizei hatte der Jugendliche in der Nacht zu Donnerstag einen Unfall. Seinen Angaben zufolge fuhr er mit dem Auto in Richtung Bünde. An der Autobahnzufahrt A30 wollte er wenden. Dabei kam er nach rechts auf den Grünstreifen und rutschte mit dem Wagen in den Graben. Die Polizei vermutet, dass überhöhte Geschwindigkeit die Ursache dafür war.

Der Jugendliche konnte den Peugeot nicht mehr alleine aus dem Graben herausfahren. Die Eltern wurden zum Unfallort gerufen und kümmerten sich um den Abtransport des Peugeot. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.