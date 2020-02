Einige Arbeiten stehen an dem Gebäude noch an. Dennoch soll die – noch namenlose – Kita in der ehemaligen Ahler Grundschule zeitnah eröffnen. Das teilt zumindest Regine Henneken vom evangelischen Kirchenkreis – dem Träger der Einrichtung – mit. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Manchmal dauert’s halt ein wenig länger: Eigentlich sollte die neue Kita in der ehemaligen Grundschule in Ahle schon längst in Betrieb gegangen sein. Unvorhersehbarkeiten beim Umbau der Immobilie brachten den Zeitplan aber etwas durcheinander. Nun steht die Eröffnung kurz bevor.

Das erklärte Regine Henneken, Fachberaterin für Evangelische Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Herford – dem Träger der Einrichtung –, auf Anfrage. „Die Bauabnahme hat schon stattgefunden. Jetzt geht es um letzte Nachbesserungsarbeiten, bevor wir dann endgültig einziehen können“, erklärt sie.

Kita noch namenlos

Die Kita solle zeitnah öffnen. Ursprünglich war die Inbetriebnahme für den vergangenen Herbst vorgesehen gewesen. Allerdings hatten sich Schwierigkeiten bei den Arbeiten an dem ehemaligen Schulgebäude, das eine Zeit lang auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, ergeben. Henneken: „Notwendige Zusatzarbeiten hatten den Umbau etwas verzögert.“ Es habe „zwei bis drei Stellen“ gegeben, an denen man auf Probleme gestoßen sei, sagt die Fachberaterin, ohne näher ins Detail zu gehen. „Das passiert manchmal bei einer Sanierung von Altgebäuden, dass sich da plötzlich noch ganz andere Baustellen auftun. Bei Neubauten treten solche Schwierigkeiten eher selten auf.“

Doch jetzt will man beim Kirchenkreis nach vorne blicken. Wie berichtet, soll die neue Kita in Ahle künftig zwei Gruppen mit insgesamt 42 Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis sechs Jahren beherbergen. Ursprünglich war vorgesehen, die Einrichtung als Dependance des Holser Familienzentrums Arche zu betreiben. „Aber das geht so nicht. Sie ist zu weit vom anderen Standort entfernt, bekommt daher eine eigene Betriebserlaubnis“, erklärt Regine Henneken. Gleichwohl soll Arche-Leiterin Irene Arnold auch für die neue – noch namenlose – Kita an der Schierholzstraße die Verantwortung übernehmen.

Auch die Angebote des Familienzentrums können von Kindern und Eltern wahrgenommen werden. „Es ist da eine enge Anbindung an die Arche und auch an die Kirchengemeinde geplant“, unterstreicht Henneken. Eine spätere Anbindung an das Familienzentrum sei vorstellbar.

Schwerpunkt: Musik und Bewegung

Einige Mädchen und Jungen, die künftig die neue Kita besuchen sollen, sind schon in Übergangsgruppen in der Arche und in der Holser Kita Regenbogen, die ebenfalls vom Kirchenkreis betrieben wird, untergebracht. Auch die anderen Plätze an der Schierholzstraße seien schon vergeben. Nach der Eröffnung werden am Standort der alten Grundschule sechs Erzieher tätig sein. „Die Mitarbeiter sind derzeit schon an den anderen Kitas eingesetzt, so dass die Kinder sie schon kennengelernt haben. Wenn sie dann umziehen, wird das Gebäude neu sein, aber sie kennen die Menschen, die sie betreuen.“ In der neuen Einrichtung, die über eine eigenen Küche verfügt, wird eine Köchin zudem das Essen frisch zubereiten. Der Schwerpunkt der Kita wird in den Bereichen Bewegung und Musik liegen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Schule wird nicht nur die neue Tagesstätte beheimatet sein. Das Deutsche Rote Kreuz unterhält dort seit geraumer Zeit ein Schulungszentrum, die Ahler Dorfgemeinschaft nutzt zudem den alten OGS-Raum auf dem Gelände für verschiedene Aktivitäten.