Von Thomas Meyer

Bünde (WB). Ein bisschen erwachsener als früher, aber mit seinem typischen „Markenkern“ hat Johann König am Donnerstag hunderte Zuschauer im Stadtgarten begeistert. Was auch Wiederholungen beinhaltet, die aber für die Fans umso lustiger waren. Zehn Jahre ist es her, dass der in Köln lebende Komiker zum letzten Mal im Universum gastierte. Damals war es sein zehnter Auftritt vor erlesenem Publikum gewesen, etwas für Kenner, die in intimer Atmosphäre über Wortspiele und Witzeleien, Gereimtes und Absurdes lachen wollten.