Bünde (WB/tis). Wenn sie am 6. Juni in der Sporthalle In der Mark in Kirchlengern auf die Bühne treten, wird manch einer sicherlich in Erinnerungen schwelgen. Denn an diesem Tag werden Ehemalige von Ten Sing Südlengern ein Konzert der besonderen Art geben. Die Proben im Bünder Dietrich-Bonhoeffer-Haus laufen bereits.