Von Daniel Salmon

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Hüllhorster gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung vor. Ursprünglich war die Verhandlung schon für November letzten Jahres angesetzt. Der Angeklagte war aber nicht erschienen, er habe die Ladung nicht erhalten („Ich habe oft Probleme mit der Post“). An diesem Montag aber kam der Mann, vorgeführt von der Polizei.

Vorfall vor eineinhalb Jahren

Laut Staatsanwalt soll sich der justiziable Vorfall am späten Abend des 24. November 2018 zugetragen. Es soll regnerisch gewesen sein, als der 49-Jährige an seinem Wagen mehrfach die Bremslichter aufflackern ließ, bevor er in Höhe der Adalbert-Stifter-Straße plötzlich in die Eisen stieg – angeblich um den hinter ihm fahrenden Ford eines heute 21-Jährigen dazu zu bewegen, mehr Abstand zu halten.

Einig waren sich alle Prozessbeteiligten darüber, dass der Citroën des Angeklagten durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube des Ford aufgeladen wurde. „Der Auspuff war vor unserer Windschutzscheibe“, sagte der Fahranfänger später im Zeugenstand aus. Er erlitt in der Folge des Unfalls eine Halswirbelprellung, seine Freundin (21) auf dem Beifahrersitz kam mit einem Schock davon.

Der Angeklagte – er ließ sich nicht anwaltlich vertreten – betonte von Anfang an, dass er niemanden ausbremsen wollte. Den hinter im fahrenden Ford habe er nicht bemerkt. „Ich war im Universum in Bünde gewesen und auf dem Weg nach Hause nach Hüllhorst.“ Um den Weg zu finden, habe er das Navi seines Handys angehabt. Er habe zunächst abgebremst, da die Angabe des Routenfinders nicht eindeutig war. Als er die Straße erreichte, die er nehmen sollte und bremste, habe es dann gekracht.

Polizist soll nun aussagen

Der Richter hielt dem 49-Jährigen seine Aussage gegenüber den damals verständigten Polizeibeamten vor, in der er die in der Anklageschrift aufgeführten Vorwürfe eingeräumt hatte. „Ich habe gar nichts ausgesagt“, entgegnete daraufhin der Hüllhorster. Der geschädigte Fordfahrer („Ich hatte drei Fahrzeuglängen Abstand zum Citroën“). und seine Freundin schilderten dann ihre Sicht der Dinge. Demnach sei das Bremsmanöver des Vordermanns „wie aus heiterem Himmel gekommen“. „Ich konnte nicht mehr reagieren“, so der 21-Jährige, der wie seine Freundin aussagte, dass der Vordermann nicht den Blinker betätigt hatte: „Als ich ihn nach dem Unfall zur Rede stellte, hat er gesagt, ich sei selber Schuld.“

Während der Richter nach den Aussagen eine Verfahrenseinstellung zumindest in Betracht zog, sprach sich die Anklage dagegen aus. „Es erscheint mir abwegig, dass sie auf dem Weg nach Hause genau dort abbiegen wollten“, so der Staatsanwalt. Er will zu dem Fall nun den Polizisten hören, der die Aussage des Angeklagten damals aufgenommen hatte. Der Prozess geht am Montag, 16. März, weiter.