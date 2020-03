Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Sie liegen in direkter Nachbarschaft und wollen sich nun vergrößern: Die Rede ist vom Edeka-Markt Sieveking und der Filiale der Discounter-Kette Netto an der Ecke Herforder Straße/Weseler Straße. Der Bünder Planungsausschuss beschäftigt sich am Donnerstag mit den Erweiterungsplänen.

Mehr Verkaufsfläche, bessere Warenpräsentation, ein zeitgemäßeres Einkaufserlebnis für die Kunden – all das verspricht sich Markt-Betreiber Dirk Sieveking von einem Anbau seines Edeka. „Es geht um 450 Quadratmeter. Wir wollen gerne in Richtung Herforder Straße erweitern. Dafür werden einige Mitarbeiterparkplätze wegfallen“, erklärt der Unternehmer auf Anfrage dieser Zeitung. Die Einfahrt zum Markt von der Hauptverkehrsachse aus würde aber erhalten bleiben.

Seit 1989 vor Ort

Bereits seit 1989 gibt es an der Stelle einen Edeka-Markt. Das aktuelle Gebäude wurde vor zehn Jahren errichtet, hat derzeit eine Verkaufsfläche von 1948 Quadratmetern. Sieveking: „Wahrscheinlich würden wir nur einen Teil der Erweiterung als zusätzliche Verkaufsflache nutzen. Es soll auch ein Raum für Personalschulungen entstehen. Durch den anvisierten Flächenzuwachs würde der Markt allerdings nicht in ein sogenanntes E-Center umfirmiert: „Da bleiben wir unter der dafür notwendigen Größe.“

Der Kaufmann erklärt, dass die Anforderungen an das Sortiment, das er vorhalten müsse, immer größer werden. Derzeit seien in dem Markt 22.000 unterschiedliche Artikel verfügbar. „Aber wir wollen noch mehr in die Breite gehen, beispielsweise was internationale Spezialitäten angeht, uns in den Sparten Vegan und Bio noch besser aufstellen.“ Auch was das Tiefkühl- und Feinkostsortiment angehe, stoße man an der Herforder Straße mittlerweile an Kapazitätsgrenzen. „Dann gibt es da noch den Trend zu Unverpackt-Angeboten. Dafür könnten wir derzeit noch nicht mal zusätzliche Regale aufstellen“, so der 56-Jährige, der einen weiteren Edeka-Markt an der Bünder Borriesstraße betreibt.

200 Quadratmeter für Netto

Apropos Regale: Durch eine Erweiterung könnte Sieveking die Gangbreiten in seinem Markt großzügiger und kundenfreundlicher gestalten. „Die Anforderungen werden auch hierbei immer größer“, stellt er klar.

Investiert werden soll ein niedriger siebenstelliger Euro-Betrag. Der Arbeiten würden größtenteils bei laufendem Betrieb vonstatten gehen. „Wir müssten nur einige wenige Tagen schließen. Die Bauzeit würden wir zudem so kurz wie möglich halten“, so der Marktchef. Er geht von einem halben Jahr Baudauer aus, sobald aus der Politik grünes Licht für die geplante Erweiterung kommt. Derzeit beschäftigt Sieveking am Standort an der Herforder Straße 75 Mitarbeiter (Standort Borries­straße: 25 Mitarbeiter). Durch eine Erweiterung würden weitere Arbeitsplätze entstehen, betont der Kaufmann.

Der benachbarte Netto-Markt, so der derzeitige Plan, soll um 200 Quadratmeter vergrößert werden. Zu den Gründen für die geplante Erweiterung macht der Discount-Konzern auf Anfrage dieser Zeitung keine weiteren Angaben. Man wolle sich erst in einigen Wochen äußern, heißt es aus der Pressestelle der Netto-Konzernzentrale. Aktuell verfügt die Filiale über eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern.

Änderungen vonnöten

Für die geplanten Erweiterungen müsste der für das Gebiet zugrunde liegende Bebauungsplan geändert werden, ebenso wie der Flächennutzungsplan für das Areal.

Wie aus den Unterlagen für den Planungsausschuss hervorgeht, liegen derzeit für die Pläne von Netto und Edeka Sieveking zwei unabhängig voneinander verfasste Verträglichkeitsanalysen vor, die jedoch nicht die Erweiterungsabsichten der jeweils anderen Erweiterung berücksichtigen. „Im weiteren Verfahren soll eine neue Verträglichkeitsanalyse verfasst werden, die beide Erweiterungsvorhaben berücksichtigt und die städtebauliche und raumordnerische Auswirkungen der Vorhaben auf den Einzelhandel innerhalb des Einzugsgebietes unter Berücksichtigung der zentralen Versorgungsbereiche und der verbrauchernahen Versorgung ermittelt und bewertet“, heißt es daher in den Dokumenten für die Ausschussmitglieder.

Zugleich wird mitgeteilt, dass seitens der Detmolder Bezirksregierung gegen die Bauleitplanung der Edeka-Erweiterung keine raumordnerischen Bedenken bestünden. Der Planungsausschuss tagt am Donnerstag, 12. März, im Rathaus. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19 Uhr.