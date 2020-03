Die Arbeiten am Bünder Bahnhofsgebäude sollen im kommenden Monat starten. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Als frühester Einzugstermin wird in der Anzeige auf einem Immobilienportal im Internet voraussichtlich der April kommenden Jahres angegeben. Wörtlich heißt in dem Inserat: „Bei dem Objekt handelt es sich um eine Gewerbefläche in einer attraktiven Lage mit guter Kundenfrequenz.“ Die Gewerbefläche befinde sich im zukünftigen umgebauten und modernisierten Bünder Bahnhof. Der Laden sei sowohl durch die Passage vom Vorplatz der Bahnhofstraße und von den Bahnsteigen sowie vom seitlichen Parkplatz erreichbar.

Allerdings wollen die KBB schon dabei mitreden, was der neue Mieter anbieten darf. „Diese Gewerbefläche ist für Non Food-Konzepte (vorzugsweise Buchhandel) vorgesehen“, lautet der weitere Text der Anzeige. Eine gastronomische Nutzung des Bereichs wird ausgeschlossen.

2,4 Millionen Euro für Sanierung

Angestrebt werde eine Vertragsdauer von zehn Jahren. Zum konkreten Mietpreis wird noch nichts gesagt. Stattdessen heißt es: „Der Mietpreis orientiert sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Nebenkosten sind als Vorauszahlung zu leisten und werden nach Verbrauch abgerechnet. “ Genauere Zahlen gebe es aber auf Anfrage.

Wie berichtet soll die Baumaßnahme am Empfangsgebäude des Bünder Bahnhofs voraussichtlich im kommenden Monat starten. Die entsprechenden Planungen hatte das Lübbecker Architektur-Büro BKS Architekten erstellt. Begonnen werden soll mit einem Teilabriss des Komplexes. So sollen vom bisherigen Gebäudebestand lediglich die beiden markanten Giebelbauten erhalten bleiben. Der Neubau dazwischen und daneben wird mit Cortenstahl verkleidet. Die Baudauer wird von Seiten der Stadt mit rund zwölf Monaten angegeben. Kostenpunkt: rund 2,4 Millionen Euro.