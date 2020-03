Bünde (BZ). Seit dem vergangenen Dezember gibt es in Bünde einen Umweltbeirat. Doch was zählt zu seinen Aufgaben? Und was kann er bewirken? Dr. David Kupitz, Vorsitzender des Beirats, erläutert im Interview mit WB-Redakteur Hilko Raske, wie der Beirat mit eigenen Ideen Klima-, Umwelt- und Naturschutz ins öffentliche Bewusstsein rücken will.

Weshalb ist ein Umweltbeirat in Bünde notwendig?

Klima-, Umwelt- und Naturschutz in Bünde brauchen ein öffentliches Forum für Themen und Ideen. Die Einrichtung des Umweltbeirats im letzten Jahr ist hierauf eine Antwort. Sie folgte einem Antrag aus der Politik, der einen Klima- und Umweltausschuss angeregt hatte. Als Kompromiss ist zunächst ein Beirat entstanden, der mit Vertretern aus Naturschutz, Handwerk, Wirtschaft, Jugend/Klimaschutz, Landwirtschaft, Jagd, Angeln, Parteien etc. besetzt ist. Wir unterstützen den Stadtrat, die Ausschüsse und die Stadtverwaltung bei klima- und umweltrelevanten Maßnahmen und bringen auch eigene Ideen und Vorschläge ein.

Welche drei Umwelt-Themen haben aus Ihrer Sicht die größte Relevanz?

Wichtige Themen sind aus meiner Sicht die Klimakatastrophe, das Artensterben und die Umweltverschmutzung, beispielsweise durch Mikroplastik und Feinstaub. Diese Probleme haben sowohl eine globale wie eine lokale Dimension – auch wir in Bünde spüren die Konsequenzen von Hitze, Trockenheit, Insektensterben und verschmutzter Umwelt ganz konkret. Als Arzt sehe ich hier auch die gesundheitlichen Risiken der Erwärmung und Luftverschmutzung. Ein Thema wird daher trotz aller Bemühungen um Klimaschutz in den nächsten Jahren immer wichtiger werden – wie passen wir Bünde so an die steigenden Temperaturen an, dass die Stadt für Mensch und Natur lebenswert bleibt?

Der Umweltbeirat spricht Empfehlungen aus. Was empfehlen Sie – mit Blick auf Klimaschutz und Erhalt der natürlichen Vielfalt – der heimischen Lokalpolitik, aber auch den Bünder Bürgern?

Der Umweltbeirat hat sich bereits mit einigen Aspekten beschäftigt. Unsere bisherigen Empfehlungen sind: Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Dächern, Einführung eines professionellen Klimamanagements, Verwendung von Recyclingpapier in der Verwaltung und Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt”. Zudem haben sich Arbeitsgruppen zu den Themen Klimaschutz in Bebauung, Klimaschutzmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt und Klimaschutz gebildet. Diese haben erste Vorschläge erarbeitet, die in der nächsten Sitzung am 11. März diskutiert werden. Ich würde mich freuen, wenn diese Vorschläge dann von der Stadtverwaltung und der Politik zeitnah geprüft und umgesetzt werden – die Zeit drängt in vielen Bereichen und der Klimawandel schreitet voran. Wir erleben die städtischen Mitarbeiter als hoch motiviert und wir bauen auf die Unterstützung ihrer Dienstherren, Umwelt- und Klimaschutz prioritär zu behandeln. Bünde braucht meiner Meinung nach klare Klimaschutzziele und eine wirksame Umsetzung mit regelmäßiger Überprüfung von Zwischenzielen. Derzeit haben wir keine aktuellen Daten zum CO2-Ausstoß in Bünde. Die vom Rat 2019 beschlossene Fortschreibung des alten Klimaschutzkonzepts ist ein erster Schritt – es darf aber nicht wie 2012 größtenteils in der Schublade landen, sondern muss diesmal umgesetzt werden. Die Bünder Bürgerinnen und Bürger sowie Betriebe können selbst sofort aktiv werden: zu zertifiziertem Ökostrom wechseln, Photovoltaik installieren, auf Bus, Bahn, Rad und andere emissionsfreie Antriebe setzen, Gebäude dämmen und Heizungen umstellen, auf den Fußabdruck von Nahrung und Konsum achten, Müll vermeiden und richtig entsorgen, Gärten mit heimischer Flora bepflanzen - und sich mit Anregungen an den Umweltbeirat, die Ausschüsse und die Politik wenden.

Gibt es aus Ihrer Sicht positive Beispiele für den Umweltschutz auf regionaler Ebene?

Auf jeder Ebene gibt es positive Beispiele, von denen ich nur einige nennen kann: auf Seiten der Stadtverwaltung z. B. energetische Sanierungen von städtischen Gebäuden, Gewässerrenaturierungen, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Einsatz von erneuerbaren Energien durch KBB und EWB. Auf Kreisebene sind die Arbeit des Klimaschutzmanagements und die kürzlichen parteienübergreifenden Beschlüsse zum Klimaschutz zu nennen. In Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft gibt es viele Bürger und Betriebe, die unter anderem die Energiewende voranbringen und im Naturschutz aktiv sind. Die Natur- und Umweltschutzorganisationen und die Biologische Station sind sehr präsent. Es gibt also viele positive Ansätze – das Tempo muss jetzt aber zunehmen!

Wo existieren die größten Defizite in Sachen Umweltschutz auf kommunaler Ebene?

Aus meiner persönlichen Sicht könnte Bünde sehr von einem professionellen Klimamanagement und einem hauptamtlichen Umweltamt profitieren. In vergleichbaren Städten ist dies bereits eine Selbstverständlichkeit. So können Umwelt- und Klimaschutz effektiver umgesetzt und noch besser Fördermittel eingeworben werden. Ideal wäre es, wenn Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimaanpassung in Bünde bei jeder Entscheidung berücksichtigt werden.