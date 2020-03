Von Daniel Salmon

Unterschrieben worden war der offene Brief von Mitglieder des Jugendzentrums „Villa Kunterbunt“, dem Bünder Stadtverband der Grünen, den Linken, der Initiative 9. November Bünde, den Jusos, „Fridays for Future“ Bünde und dem „Antifaschistische Kollektiv Bünde-Lübbecke“. Sie hatten den Wirt des Gasthofes aufgefordert, „die AfD vor die Tür zu setzen.“ Inhaber Manfred Grönegreff hatte allerdings betont, nicht wegen eines Briefes einknicken zu wollen.

Ratsparteien sollen an einem Strang ziehen

Dazu sagt CDU-Stadtverbandschef Martin Schuster: Letztlich muss jeder Gastronom frei entscheiden können, wie er sein Geschäft führt.“ Er glaube nicht, dass es richtig sei, eine Handlungsempfehlung für den Wirt auszusprechen. Gleichwohl betont der Bürgermeisterkandidat: „Bei AfD-Treffen sollen auch Leute aus Minden-Lübbecke gewesen sein. Ich lege keinen gesteigerten Wert darauf, dass sich hier eine Sammelstelle bildet.“ In dem Zusammenhang würde sich Schuster wünschen, dass alle Ratsparteien ein gemeinsames Statement formulieren, „in dem wir Extremismus kategorisch ablehnen“. Und die AfD sei aus seiner Sicht eine Partei, die extremistische Positionen vertrete: „Das selbe gilt aber auch für die Linke.“

„Der offenen Brief wurde bei uns auch diskutiert. Inhaltlich unterstützen wir ihn voll. Unterschrieben hätten wir ihn aber nicht, weil die Wortwahl und der Umgangston bei uns anders sind“, sagt SPD-Bürgermeisterkandidatin Susanne Rutenkröger. Aufgrund der AfD-Treffen tage der SPD-Ortsverein Bünde seit einiger Zeit schon nicht mehr im „Leib & Seele“. „Wir hatten das aber vernünftig mit dem Wirt in einem persönlichen Gespräch geklärt“, so Rutenkröger. Auch andere SPD-Gruppen würden das Lokal ab sofort nicht mehr für Veranstaltungen buchen. Rutenkröger fragt sich allerdings, warum die AfD so ein Geheimnis um ihre Treffen in Bünde mache und am Ruhetag des Lokals (Montag) dort tage. „Wenn sie bei der Kommunalwahl antreten, sollten sie lieber mal ins Rathaus zu politischen Sitzungen gehen und verfolgen, welche Themen dort behandelt werden“, sagt die Sozialdemokratin.

Keine Zusammenarbeit

FDP-Ortverbandschef Martin Lohrie hält es – ebenso wie Schuster – für schwierig, den Wirt aufzufordern, die AfD nicht weiter zu beköstigen. „Aber er wird wohl in einen Abwägungsprozess kommen und überlegen, was für ihn wirtschaftlich störender ist, wenn es zu weiteren Proteste kommen sollte.“ Der Liberale tritt dafür ein, dass man sich mit den Positionen anderer auseinandersetzt – auch mit denen der AfD. „Man muss sie politisch stellen und ihnen nicht durch irgendwelche Aktionen die Leute zutreiben“, so Lohrie, der sich kategorisch gegen extremistische Positionen stellt. Er ist gespannt, ob die Alternative tatsächlich bei den Bünder Kommunalwahlen antritt: „Denn dann müssen sie Ross und Reiter nennen und sich zeigen.“

Für die UWG betont Fraktionssprecher Armin Kuschel: „An der offenen Stellungnahme hätte sich die UWG nicht beteiligt. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass die AfD jetzt auch in Bünde aktiv ist.“ Sollte die AfD im September bei den Wahlen antreten und es in den Rat schaffen, würden die Unabhängigen die Partei zwar nicht komplett boykottieren. „Aber eine Zusammenarbeit mit der AfD etwa auf Fraktions- oder Koalitionsebene können wir zum jetzigen Zeitpunkt definitiv ausschließen“, so Kuschel.