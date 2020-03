Von Daniel Salmon

Bünde/Rödinghausen (WB). Die beiden Bünder Veranstaltungsstätten Universum (bis zu 250 Sitzplätze) und Stadtgarten (bis zu 1000 Sitzplätze) reagieren jetzt ebenfalls auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus. In einer Mitteilung im Internet raten sie Personen, die zu „Risikogruppen“ zählen von Event-Besuchen ab. Auch die Hygienemaßnahmen in beiden Häusern werden verschärft.

Drei Veranstaltungen stehen in dieser Woche auf dem Programmplan des Universums: Am Donnerstag präsentieren Ray Wilson und Band ihre „Genesis Classic Show“. Am Freitagabend ist „Deutschlands bekanntester Gedankenleser“ Thorsten Havener zu Gast. Beide Shows sind bereits ausverkauft. Am Samstag kommt dann Comedian Sascha Korf. „Unsere Veranstaltungen finden statt! Wir stehen in engem Kontakt und Austausch mit den zuständigen Behörden und Verbänden. Von dem derzeitigen Erlass “Veranstaltungen über 1000 Besucher” sind wir nicht betroffen“, heißt in der offiziellen Stellungnahme von Marcus Kaiser (Stadtgarten) und Dirk Kaiser (Universum) von der Bünder Stadtkultur GbR.

Keine Ticketerstattung

Gleichwohl raten die beiden Event-Veranstalter den Angehörigen bestimmter „Risikogruppen“ vom Besuch von Veranstaltungen in Stadtgarten oder Universum ab – und zwar um sich selbst oder andere vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Damit gemeint sind – so ist es auf der Widuticket-Homepage zu lesen – Menschen, die sich in den letzten 14 Tagen in den vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebieten in China, Iran, Südkorea oder Italien aufgehalten haben. Außerdem sollten Menschen von einem Besuch absehen, die zu einer der bekannten Risikogruppen aufgrund von Vorerkrankungen gehören, sich in aktueller medizinischer Behandlung befinden oder unter anderen akuten Beeinträchtigungen des Immunsystems oder anderen Grunderkrankungen leiden. Weiterhin gilt die Empfehlung für diejenigen, die bei sich Krankheitssymptome ähnlich Covid-19 festgestellt oder unmittelbaren Kontakt mit jemandem haben, der diese Krankheitssymptome aufweist. Treffe einer dieser Punkte zu, „dann schützen Sie sich und andere und bleiben von der Veranstaltung fern“, heißt es in der Stellungnahme. Eine Rückgabe von bereits gekauften Tickets sei allerdings nicht möglich.

Mehr Reinigungszyklen

Weitere Reaktion auf das Coronavirus in Universum und Stadtgarten ist eine Intensivierung der Hygienemaßnahmen an beiden Locations: „In unseren Spielstätten haben wir die Anzahl der Reinigungszyklen erhöht, zusätzliche Spender von Handdesinfektionsmitteln aufgestellt und das Serviceteam noch einmal für die empfohlenen Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts sensibilisiert und geschult. Diese hängen auch für alle Gäste sichtbar aus.“ Zudem werde allen Besuchern geraten, sich an die „üblichen Grippe-Vorsichtsmaßnahmen“ wie etwa die Husten- und Nies-Etikette sowie Händehygiene zu halten.

Die Veranstalter betonen, dass es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen handelt, um das Coronavirus einzudämmen. Sobald sich die Vorschriften der gesetzgebenden Institutionen ändern, würden weitere Informationen auf der Widuticket-Homepage folgen.

Patienten schützen

Zum „Schutz der Patienten und Mitarbeiter in unseren Krankenhäusern“ in Bünde und Enger bittet die Lukas-Krankenhaus Bünde gGmbH Angehörige und Freunde von Patienten um Unterstützung: „Besuche sollten auf das Notwendigste reduziert werden. So tragen alle vorbeugend dazu bei, die Gefahr der Ansteckung und Ausbreitung des Coronavirus oder anderer Infektionen zu verringern“, teilt Kliniksprecherin Michaela Schmidt mit. Vor allem Besucher, die Anzeichen einer Erkältung verspüren oder grippale Symptome aufweisen, sollten möglichst zu Hause bleiben. Zwar seien Besuche von Angehörigen während des Krankenhausaufenthaltes für Patienten wichtig. Gleichzeitig hätten die Krankenhäuser aber auch eine große Verantwortung gegenüber den Patienten. Für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter müssen die Kliniken ebenso Sorge tragen, so Schmidt.

Klassenfahrt abgesagt

In einem Rundbrief an die Schülereltern informiert die Rödinghauser Gesamtschule darüber, dass aufgrund des Coronavirus mehrere Veranstaltungen, ein Wandertag und eine Klassenreise nicht stattfinden werden. Betroffen sind laut dem von Schulleiter Andreas Hillebrand gegengezeichnetem Schreiben der „Bunte Abend“ des 13. Jahrgangs am heutigen Freitag sowie das Kulturfrühstück am 29. März. Der für den 1. April geplante Wandertag findet ebenfalls nicht statt. Gleiches gilt für die Englandfahrt der neunten Klassen, die vom 29. März bis 3. April angesetzt war.