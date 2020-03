Im Rathaus wurde am Donnerstagabend nichts entschieden. Wegen des Coronavirus wurde die Planungsausschusssitzung abgesagt. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Eigentlich hätte der Bünder Planungsausschuss am Donnerstagabend Fakten schaffen sollen, damit der Netto-Markt und Edeka Sieveking an der Ecke Herforder Straße/Weseler Straße ihre Läden erweitern dürfen – oder eben nicht. Allerdings: Die Sitzung fand nicht statt – abgesagt wegen des Coronavirus.

Damit hat der Erreger nun sogar Auswirkungen auf politische Entscheidungen in der Elsestadt. Ebenfalls auf der Tagesordnung des Gremiums hätten übrigens eine Richtlinie für die Förderung privater Baumpflanzungen im Stadtgebiet gestanden, ebenso wie die Änderung eines Bebauungsplanes. Auch darüber konnte nicht abgestimmt werden.

Ob der Ausschuss nachgeholt wird oder die Tagesordnungspunkte in der nächsten Zusammenkunft am 14. Mai diskutiert werden sollen – darüber gibt es von Seiten der Stadtverwaltung bislang keine Informationen. Unklar ist zudem, ob auch weitere anstehende Sitzungen abgesagt werden. Der nächste politische Termin im Bünder Rathaus wäre die Zusammenkunft des Haupt- und Finanzausschusses am 26. März.

Supermarktchef Dirk Sieveking – er will seinen Laden um 450 Quadratmeter vergrößern und wartet dafür auf die Entscheidungen aus der Politik – nimmt die Absage gelassen hin: „Es ist nicht so, dass wir schon etwas beauftragt oder angestoßen hätten. In Zeiten des Coronavirus muss man mit solchen Maßnahmen wohl leben. Und aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben.“

Zumindest thematisiert wurde die mögliche Absage von Ausschuss- und Ratssitzungen auch in der Nachbarkommune Rödinghausen. „Eine Entscheidung, ob es dazu kommen könnte, ist aber noch nicht getroffen worden. Darüber gesprochen wurde aber bereits – als mögliche Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus“, so Gemeindesprecher Thomas Klüter.

Weitere Absagen

Immer mehr Veranstaltungen, Schulfahrten oder Versammlungen auch im Bünder Land werden abgesagt oder verschoben, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.

Am Freiherr-vom Stein-Gymnasium wird die Schüleraustauschfahrt nach Voiron (24. März bis 1. April) nicht stattfinden. Gleiches gilt für das für den 24. März geplante Forum Digitalisierung und einzelne Wandertage. Die Absage weiterer Veranstaltungen werde derzeit überprüft, heißt es auf der Homepage der Schule. Der Elternabend zur Sprachenwahl am 24. März solle aber stattfinden.

Das Gymnasium am Markt sagt die geplanten Schülerfahrten nach Cambrai, Brüssel (30. März bis 3. April), Rivés (25. März bis 3. April) und Hastings (29. März bis 3. April) ab. Ebenso gestrichen wurden die für kommende Woche geplanten bunten Abende des Jahrgangs Q2.

An der Erich-Kästner-Gesamtschule Bünde fallen die Sitzung des Fördervereins (17. März) und die Frankreichfahrt (19. bis 26. März) aus. Der bunte Abend der Q2 (26. März) fällt ebenfalls aus.

Der Sozialverband zieht aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Virus ebenfalls Konsequenzen. Eine Reihe von eigentlich anstehenden Mitgliederversammlungen der einzelnen Ortsverbände (Ahle: 13. März; Bünde: 21. März; Dünne: 27. März; Spradow: 3. April; Rödinghausen: 25. April) sollen laut der SoVD-Kreisvorsitzenden Irmgard Meier um zwei Monate nach hinten verschoben werden. „Viele Teilnehmer sind schon älter und zählen daher zur Risikogruppe“, sagt sie.

Der Secondhandbasar „Alles fürs Kind” der am 21. März in Dünne veranstaltet werden sollte, ist ebenfalls gestrichen. „Die unklare Infektionslage beim Coronavirus birgt nach Einschätzung der Veranstalter ein vermeidbares Ansteckungsrisiko für Helfer und Besucher“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

In Rödinghausen finden die nächsten beiden Veranstaltungsnachmittage des Seniorenclubs im Haus des Gastes (20. März und 3. April) nicht statt. Der für diesen Sonntag an gleicher Stelle angekündigte Kreativ-Markt ist ebenfalls abgesagt.

Der für den 7. Mai bei Häcker Küchen in Rödinghausen angekündigte „Marktplatz Gute Geschäfte“ ist ein weiteres Opfer der Entwicklungen rund um das Coronavirus. Er soll nach Angaben der ausrichtenden Bürgerstiftung „Unser Herz schlägt hier” bis auf weiteres verschoben werden.