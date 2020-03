Von Hilko Raske

Bünde (WB). Mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt die Sparkasse Herford zwei Projekte an der Pestalozzi-Förderschule in Bünde. Zum einen wird das Babypuppen-Projekt gefördert, zum anderen kann sich der Schulposaunenchor über drei neue Instrumente freuen. Das Geld stammt aus dem Prämiensparen-Zweckertrag.

Seit 2006 gibt es an der Förderschule eine eigene Bläserklasse, die sich an der Tradition der evangelischen Posaunenchöre orientiert, informiert Lehrer Markus Falkenhagen. „Damals stellten wir uns im Kollegium die Frage, warum es nicht auch an einer Förderschule einen Bläserkreis geben kann“, so Falkenhagen, der selber Trompete spielt. Seiner Kenntnis nach würde es sich bei dem Schulposaunenchor bundesweit um das einzige derartige Ensemble in einer Förderschule handeln. 25 Schüler würden im Posaunenchor mitwirken. Was die Ausstattung angehe, sei man auf Spenden angewiesen – die bislang hauptsächlich vom Lionsclub gekommen seien. Vor dessen Glühweinstand trete man in der Vorweihnachtszeit regelmäßig auf, so Falkenhagen.

Mit der Spende der Sparkasse habe man beim Instrumentenbau Bethel drei neue Baritonhörner im Wert von 950 Euro kaufen können. „Diese Instrumente sind relativ klein und lassen sich von den Schülern dadurch einfacher bedienen.“

Der Schulposaunenchor übe zweimal die Woche. Unterstützt werde man dabei von Svetoslav Donev, Lehrer an der Musikschule Bünde. Dabei habe man zwei Schwierigkeitsstufen: für Anfänger und für Fortgeschrittene. „Als nächster Auftritt ist für den Juni ein gemeinsames Konzert mit der Musikschule geplant“, so Falkenhagen. Für die Schüler, die im Posaunenchor mitwirkten, sei das ein ganz wichtiges Erlebnis: „Es ist ganz selten, dass sie einmal im Mittelpunkt stehen und man ihnen applaudiert.“

1050 Euro der Spende gehen an das Babypuppen-Projekt, das bereits seit mehreren Jahren an der Pestalozzi-Schule angeboten wird. Dabei geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs selber erfahren, welche Pflichten auf einen zukommen, wenn ein Baby da ist. Die Mädchen und Jungen können bei diesem Projekt realistisch aussehende Babypuppen mit nach Hause nehmen. Die sehen nicht nur so aus, sondern reagieren auch so wie Babys. Ebenso wie richtige Säuglinge wollen sie gefüttert oder mit neuen Windeln ausgestattet werden. Wenn sie Hunger haben, fangen sie an schreien. Also Fläschchen geben, wenn der Nachwuchs Hunger hat, und die Windeln wechseln, wenn es nötig ist. Das Ganze wird auch protokolliert. Die Schülerinnen und Schüler müssen nach getaner Arbeit einen Chip auf die Puppe legen. Erst dann wird der kleine Schreihals wieder ruhig und zufrieden.

Doch nicht nur der richtige Umgang mit Babys ist es, der vermittelt werden soll. So sah eine der Puppen in einer früheren Projektwochen deutlich anders aus als die anderen. Die Augen stehen weit auseinander, der Säugling wirkt unterentwickelt. Er leidet unter dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS), das durch den Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft ausgelöst wird. Dadurch soll auf die Folgen von Alkohol- oder Drogenmissbrauch vor oder in der Schwangerschaft aufmerksam gemacht werden.