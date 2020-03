Krötenretter: Friedhelm Diebrok (links) und Nabu-Mitglied Axel Brachmann am Krötenzaun in Gewinghausen. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

„Anwohner hatten uns darauf aufmerksam gemacht, dass hier immer viele Kröten überfahren werden“, sagt Nabu-Kreisvorsitzender Friedhelm Diebrok. Der Nabu habe sich daraufhin mit der Stadt Bünde in Verbindung gesetzt, die für das Aufstellen der Krötenzäune verantwortlich sei. „Wir sind von der Stadtverwaltung hervorragend unterstützt worden. Der Bauhof hat super Arbeit geleistet und etwa 200 Meter Schutzzaun aufgebaut“, sagt Diebrok.

Seit gut einer Woche stehe der Zaun an der Gewinghauser Straße. „Etwa 100 Erdkröten und Springfrösche haben wir in dieser Zeit aus den Fangeimern geholt und über die Straße gebracht“, so der Naturschützer. Mitglieder des Nabu würden die Eimer täglich morgens um 7 Uhr und abends zwischen 21 und 22 Uhr kontrollieren. „Die tägliche Kontrolle ist unter anderem deshalb wichtig, weil die Kröten für Waschbären, aber auch für Krähen ein gefundenes Fressen darstellen, wenn sie sich in den Fangeimern befinden“, erklärt Diebrok.

Im Gewinghauser Bachtal würden die Amphibien ideale Lebensbedingungen vorfinden. Generell gelte leider, dass die Zahl der Frösche und Kröten seit Jahren kontinuierlich abnehme. „Das liegt zum Teil am Straßenverkehr. Aber auch die intensive Landwirtschaft und die Zerstörung von Lebensräumen tragen dazu bei. Hinzu kommt, dass wir seit Jahren einen Insektenschwund beobachten. Dadurch fehlt den Fröschen und Kröten die Nahrung“, sagt der Nabu-Kreisvorsitzende.

Übrigens sind die Naturschützer nicht nur am Gewinghauser Bach aktiv. „Wir haben in Kirchlengern eine starke Nabu-Gruppe, die an mehreren Stellen tätig ist, unter anderem an der Bundesstraße. Und auch in Rödinghausen, an der Straße ‚In der Lage‘, wird Kröten und Fröschen vom Nabu über die Straße geholfen“, so Diebrok.