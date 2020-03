Bünde (WB). Nach der Kritik an den AfD-Treffen in Bünde und am Wirt des Lokals „Leib & Seele“ – dort finden die Zusammenkünfte seit geraumer Zeit statt – , meldet sich jetzt AfD-Kreisverbandssprecher Ralf Klocke in einer Stellungnahme zu Wort.

In einem Schreiben kritisiert er die Versuche, „unsere Stammtische und unsere politische Arbeit zu behindern“. Mit „Verwunderung und Bestürzung“ haben man den offenen Brief „linksradikaler Kreise“ zur Kenntnis genommen und dass man „aus unserer Sicht nötigend versucht habe“, den „Leib & Seele“-Wirt „dazu zu bewegen, unseren Stammtisch vor die Tür zu setzen“. Damit werde, so Klocke, „unser verfassungsmäßiges Recht auf friedliche Versammlung und politische Betätigung“ ausgehebelt. Besonders kritisiert der AfD-Sprecher, „dass sich die Jugendorganisation der ältesten Partei Deutschlands“ – die Jusos im Kreis Herford – an dem Brief beteiligt habe. „Nicht die AfD hat ein Demokratieproblem, sondern offensichtlich vielmehr Teile der SPD“, empört sich Klocke.

Kritik an Boykott

Hart ins Gericht geht er in seiner Stellungnahme auch mit SPD-Stadtverbandschefin und Bürgermeisterkandidatin Susanne Rutenkröger. Wie Vertreter weiterer im Bünder Rat vertretener Parteien – darunter Martin Schuster (CDU), Martin Lohrie (FDP) und Armin Kuschel (UWG) – hatte sich auch die Sozialdemokratin auf Anfrage dieser Zeitung zu den Treffen der AfD in Bünde und zu dem öffentlichen Brief geäußert. Unter anderem hatte sie erklärt, dass sich Bünder SPD-Gruppen künftig nicht mehr im Gasthof „Leib & Seele“ treffen würden .

Klocke attackiert Rutenkröger und moniert, dass diese sich erdreiste, „einen angesehenen Bünder Gastronom öffentlichkeitswirksam zu boykottieren.“ Er und seine Parteikollegen würden sich solche Beleidigungen nicht mehr gefallen lassen, „die nur zum Ziel haben, den demokratischen Wettbewerb bei den anstehenden Kommunalwahlen am 13. September zu behindern“, so der AfD-Kreisverbandssprecher. Abschließend betont Klocke: „Ungeachtet dieser in allen Belangen zweifelhaften Aktion werden wir nicht vom bereits eingeschlagenen Weg abweichen und mit allen vernünftig denkenden und handelnden Vertretern anderer Parteien sach- und lösungsorientiert im Interesse der Bürger im Kreis zusammenzuarbeiten.“