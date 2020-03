Das Frühlingsfest (oben) wird erstmals in seiner Geschichte abgesagt – wegen des Coronavirus. Das Hallenband Bünder Welle schließt seine Pforten bis Ende April. Die Disco Wilhelmshöhe sagte die Veranstaltungen an diesem Wochenende ab. Foto: Tittel

Von Daniel Salmon

Tausende Besucher hätte das zweitgrößte Stadtfest vom 15. bis 17. Mai in die City locken sollen. Seit Donnerstagabend steht fest: Daraus wird nichts – das erste Mal in der Geschichte der Kirmes. Die Bürgermeister der Kommunen im Kreis Herford und Landrat Jürgen Müller hatten sich auf die Absage aller Volksfeste bis zum 31. Mai geeinigt.

Verträge werden storniert

„Klar ist das ärgerlich für uns. Aber auch verständlich: Die Gesundheit geht schließlich vor“, sagt Miriam Dröge. In den kommenden Tagen kommt einiges an Arbeit auf die Mitarbeiterin des Bünder Stadtmarketings zu. „Wir hatten ja schon Aufträge abgeschlossen, beispielsweise für Werbung. Toilettenwagen wurden bereits gebucht. Alles muss nun storniert werden.“ Verträge mit den erwarteten Schausteller waren ebenfalls bereits verschickt. Einige hatten die Standgebühren bereits gezahlt. Dröge: „Die müssen wir nun rückerstatten.“

Seit Januar war die Stadtangestellte mit den Planungen für das Volksfest beschäftigt: „Das Programm war soweit fertig. Es stand fest, wann welcher Verein wo auftritt. Immerhin hatten wir noch keine Verträge mit den Bands gemacht und Flyer wurden auch noch nicht gedruckt.“ Parallel arbeitet Dröge zudem an den Planungen für den Zwiebelmarkt im September. Die gehen auch erst weiter. Ob dieser stattfinden kann und ob die Corona-Pandemie Deutschland im Frühherbst immer noch im Griff hat, ist unklar.

Keine politischen Sitzungen

Fest steht seit Freitag jedenfalls: Das Bünder Ordnungsamt hat eine Allgemeinverfügung für das Verbot von Veranstaltungen erlassen. Zudem sind alle von der Bünder Stadtverwaltung oder städtischen Einrichtungen organisierten Veranstaltungen mit sofortiger Wirkung bis zum Beginn der Osterferien abgesagt. Das betrifft unter anderem den am 17. März stattfindenden Workshop „Junge Menschen reden mit“ und auch alle Sitzungen politischer Gremien. Und mehr noch: Am Freitagabend gab die Stadtverwaltung bekannt, dass ab Montag, 16. März, sämtliche kulturellen und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. Bis zum Ende der Osterferien bleiben somit das Museum, die Stadtbücherei, die Musikschule, das Jugendzentrum Atlantis zu. Betroffen sind auch die Sporthallen inklusive aller Sportanlagen. Stattfinden soll immerhin der Bünder Wochenmarkt.

Stadt will Bürger schützen

Wie es nach Ablauf der Verfügungen in Bünde weitergeht, soll im Rathaus kurzfristig entschieden werden. „Täglich kann sich bei den aktuellen Ereignissen etwas ändern, daher können wir auch nur etappenweise vorgehen. Wie wir mit späteren Veranstaltungen oder Ausweichterminen umgehen werden, können wir daher jetzt noch nicht einschätzen“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Koch. Es gehe vorrangig darum, die Bevölkerung, insbesondere die Risikogruppen, zu schützen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Vom Besuch öffentlicher Veranstaltungen werde grundsätzlich abgeraten.

Wilhelmshöhe bleibt zu

Viel wird in der Hinsicht aber in den kommenden Wochen sowieso nicht stattfinden: So hat die Stadtkultur GbR alle öffentlichen Veranstaltungen im Universum und im Stadtgarten bis zum 30. April abgesagt. Es sollen Ersatztermine für Comedy-Shows und Co. gefunden werden. Die Diskothek Wilhelmshöhe hat die Veranstaltungen für dieses Wochenende abgesagt. Das ab dem kommenden Wochenende in dem Club wieder getanzt und gefeiert wird, darf allerdings bezweifelt werden. Das Kommunale Kino Lichtblick in Kirchlengern ist zudem bis zum 31. Mai zu. Wie auch das H 2 O in Herford wird auch das Hallenbad Bünder Welle geschlossen – erst mal bis zum Ende kommenden Monats.

Aktionstag abgesagt

Das für diesen Sonntag, 15. März, in Kirchlengern geplante Event „Es wird grün … Kirchlengern mobil!“ ist abgesagt. „Das gesundheitliche Risiko für die Besucher, Teilnehmer und Mitarbeiter der öffnenden Geschäfte, das eine solche Veranstaltung in sich birgt, kann von uns nicht getragen werden“, so Oliver Weisheit, Geschäftsführer von „Kirchlengern handelt“. Die Personen, die sich schon zum eigentlich geplanten Flohmarkt angemeldet haben, erhielten gegen Vorlage der Anmeldequittung das entrichtete Standgeld im Fachgeschäft Oepping Optik zurück. Durch die Festabsage fällt auch der ebenfalls geplante verkaufsoffene Sonntag ins Wasser.