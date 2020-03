Von Daniel Salmon

Alle Arbeiten lägen im Zeit- und im Kostenplan, versichert die 57-Jährige. Rund 10 Millionen Euro soll das neue Bad kosten, ein großer Teil wird durch Fördergelder finanziert. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2021 geplant. Wichtig ist derzeit, das Gelände in Elsenähe trockenzulegen, den Wasserpegel dafür abzusenken. Schläuche sind über das Areal verlegt, die das Grundwasser ableiten. Durch die Regenfälle der letzten Wochen hat sich jede Menge Oberflächenwasser angesammelt. Eine große Pumpe läuft auf Hochtouren. Ein Teil des Beckenabrisses und der Start des Neubaus sollen parallel erfolgen.

Bereits von ihrem ersten Arbeitstag an – als Nachfolgerin von Alfred Würzinger – war Marion Kapsa in die Projektsteuerung des Freibadneubaus eingebunden. „Mein Part ist es hierbei, den Bau mit meinem Team gemeinsam planungsgemäß zu realisieren.“

E-Mobilität im Blick

Aber die Ingenieurin hat nicht nur das 10-Millionen-Projekt im Visier, sie will auch eigene Schwerpunkte setzen – vor allem bei den Energie- und Wasserwerken. Dazu könne die 57-Jährige auf ein einsgespieltes Team bauen, wie sie sagt. Kapsa wolle unter anderem Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität in den Fokus nehmen. „Wir wollen künftig noch mehr Kunden ermöglichen, Klimaschützer zu sein“, verspricht die EWB-Chefin. Die Einführung des Produkts „Elsestrom Regional“ sei nur ein erster Schritt gewesen, um klimafreundliche Energie aus der Region für die Region zu liefern. Künftig wolle die EWB auch Mieterstrom-Projekte realisieren, bei denen ein Großteil des Stroms über Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerke erzeugt und direkt im Haus verbraucht werde. Der von den Mietern nicht genutzte Ökostrom werde ins Netz gespeist und finanziell vergütet.

Auch beim Thema E-Mobilität sieht Kapsa weitere Entwicklungsmöglichkeiten. „Mit unseren öffentlichen Ladesäulen sind wir bereits ein wichtiger Förderer in der Region.“ Die bisherigen Säulen – unter anderem am Stadtgarten, am Standesamt oder am Parkplatz der Pauluskirche – würden gut angenommen. Auch Kapsa selbst setzt dienstlich übrigens auf ein E-Auto.

Ausbildung wichtig

Ein weiteres Aushängeschild der EWB solle auch künftig der Kundenservice bleiben. Neben den Beratungsangeboten im Servicecenter in Ahle solle auch der Online-Service weiter ausgebaut werden. „Wir reagieren damit auf die Bedürfnisse der Kunden, die immer weniger Zeit haben und unseren Service auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen wollen.“ Weiterhin wolle man sich bei der EWB verstärkt dem Thema „Smart-City“ widmen. So seien beispielsweise das Fernauslesen von Zählern oder die bessere Fernüberwachung der Netzinfrastruktur nur zwei Beispiele für Vorteile, die eine fortschreitende Digitalisierung mit sich bringen würde.

Weiterhin setzen die EWB (85 Mitarbeiter) und die Bäderbetriebe (16 Mitarbeiter) auf die eigene Ausbildung von Fachkräften, die dann möglichst auch in dem Unternehmen gehalten werden sollen. „Qualifiziertes Personal ist die Basis für jedes erfolgreiche Unternehmen. Daher gilt es, uns weiter als attraktiver Arbeitgeber für Fachleute zu präsentieren und junge Talente zu fördern“, unterstreicht Marion Kapsa.