Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Der Mann aus Rödinghausen fuhr in seinem Golf zusammen mit zwei weiteren Insassen in Richtung Bünde. An der Einmündung zur Auffahrt der A30 in Richtung Hannover wollte er links in Richtung Bünde abbiegen.

Laut Polizei übersah der Golffahrer einen von rechts kommenden Kia Picanto. An dessen Steuer war ein 61-Jähriger aus Bünde unterwegs. Er fuhr von der A30 ab und wollte nach links auf die Hansastraße Richtung Rödinghausen abbiegen.

Durch den Zusammenstoß wurde die 58-jährige Beifahrerin des Bünders leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Der Kia wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 7.000 Euro.