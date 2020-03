Nach Auskunft des Handelsverbandes OWL arbeite die Landesregierung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes einen Erlass aus, der die Schließung aller Einzelhandelsgeschäfte vorsehe, die nicht Güter des täglichen Bedarfs (Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, Tiernahrung) anbieten würden. „Deshalb haben wir beschlossen, ab Mittwoch vorübergehend zu schließen.“ Unmittelbar betroffen seien davon 75 der 90 Mitarbeiter. „Wir werden bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit beantragen. Wir haben außerdem alle, die mit uns in Verbindung stehen wie Banken oder Dienstleister, um Unterstützung gebeten, um die Krise zu meistern.“ In der 65-jährigen Geschichte des Bünder Modehauses habe es einen solchen Vorfall noch nicht gegeben – „wir betreten absolutes Neuland“.

In Zeiten des Coronavirus solle man zwar Abstand halten, „aber in dieser Krise rücken wir alle enger zusammen.“ Der Beirat des Modehauses, der Betriebsrat und die Belegschaft würden hinter dieser Entscheidung stehen. „Hier ist ein neues Wir-Gefühl entstanden“, betont der Geschäftsführer. Bereits in der vergangenen Wochen sei der Umsatz merklich zurückgegangen. Seit vergangenen Donnerstag habe man einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent zu verzeichnen. „Da ist der Schritt zur zeitweiligen Schließung nicht mehr so groß“, sagt Lanvers.

Geschäftsleute kontaktiert

Laut Georg Kruthoff, Geschäftsführer der Bünde Handel GbR, wirke sich die derzeit niedrige Kundenfrequenz in der City bereits auf viele Geschäfte aus. „Die Leute gehen wegen Corona nicht mehr zum Einkaufen in die Stadt. Für viele Händler ist das eine sehr schwierige Zeit.“ Per Mail wolle Kruthoff alle Geschäftsleute kontaktieren, um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, welche Läden in welchem Ausmaß von der derzeit kritischen Situation betroffen sind. Für ihn ist klar: „Wer jetzt kein ausreichendes finanzielles Polster hat, für den wird es schwer, je länger die Corona-Krise andauert.“

Alternative zum Ladenverkauf

Alternativen zum Ladenverkauf hat sich Kerstin Struck, Inhaberin von „Crosby fashion & toys“ in Spenge bereits überlegt. „Solange wir dürfen, haben wir geöffnet“, sagt sie. Schon jetzt können Kunden per Telefon, E-Mail, Whats-App oder in sozialen Medien bestellen, online zahlen und die Ware im Laden abholen. Dieses Angebot werde bereits gut angenommen, immer mehr Kunden würden auch mit Karte zahlen. „Sollten wir komplett schließen müssen, möchten wir unseren Kunden eine Beratung per Video-Anruf anbieten.“ Man müsse diese Zeit als Chance sehen, damit es danach weitergehen kann.

Innenstadt nur halb so voll

In Herford war die Innenstadt am Nachmittag zwar nur halb so voll wie üblich – aber immerhin trugen die Menschen noch Einkäufe bei sich. Bis auf wenige Ausnahmen hatten alle Geschäfte geöffnet. Und doch: Bei Klingenthal und H+M, in den Drogerien und Parfümerien gähnende Leere, Depot ganz geschlossen. „Die Menschen sind verunsichert, weil es von der Landesregierung noch keine klare Ansage gibt“, sagt Klingenthal-Geschäftsleiter Ekrem Keskin. So lange es die nicht gebe, stünde das Haus offen. Eine Verkäuferin meint: „Ich fühle mich wie eine Schauspielerin in einem Film. Es ist utopisch.“

Straßencafés und Eisdielen dagegen waren gut besucht – aber nur draußen. Drinnen wurden nur jene bedient, die Namen und Adresse hinterließen. „Auflage vom Gesundheitsamt und das prüft jeden Tag nach“, hieß es aus dem Kaffee Kontor. Der Herforder Elektronik-Fachmarkt Saturn informierte am Eingang, dass gestern zum vorerst letzten Mal geöffnet war.