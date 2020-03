Betroffen ist unter anderem das Eiscafé Roma an der Eschstraße. Per Facebook teilt der Betreiber mit: „Das Coronavirus lässt uns keine Wahl. Die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter geht vor. Aus Respekt und Sorge um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist das Roma geschlossen.“ Gleiches gilt für das Mexim’s am Bahnhof, dass „aufgrund der aktuellen Situation“ ebenfalls bereits dicht ist.

Bereits am Samstag hatte das Restaurant „Zum Adler“ gegenüber des Bünder Marktplatzes präventive Empfehlungen an die Gäste gerichtet, um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken. Auch die Hygienemaßnahmen wurden in dem Lokal hochgefahren. Trotzdem wird der Restaurantbetrieb nun vorerst bis einschließlich zum 13. April eingestellt, wie das Adler per Facebook mitteilt. Somit reagiere man „im Vorgriff einer länderbezogenen Anordnung“: „In gemeinsamer Solidarität sollten wir alle den notwendigen Beitrag leisten, um diese Krise möglichst rasch bewältigen zu können“.

Das Restaurant Angelo am Museumsplatz schließt zwar noch nicht, reagiert aber mit geänderten Öffnungszeiten: künftig ist von dienstags bis sonntags, jeweils 12 bis 15 Uhr geöffnet. Jeweils von 17.30 bis 22 Uhr können Kunden Bestellungen abholen oder den Lieferservice in Anspruch nehmen. Abendreservierungen bis zum 29. März werden abgesagt. Und auch die Bäckerei Schmidt plant eine Änderung in ihrer Filiale an der Eschstraße. Bis auf weiteres, so ist zu hören, soll der gastronomische Bereich geschlossen bleiben. Stattdessen ist vorgesehen, nur noch den Verkauf von Backwaren anzubieten.

Wie es weiter gehen soll, darüber macht sich auch Nicole Große-Johannböcke, Betreiberin von „Easy Living“, Gedanken. „Easy Living“ bietet in der Eschstraße, Süßwaren, Kaffee und Waffeln an. „Wir haben bislang keine Infos von der Stadt zur Schließung“, sagt Große-Johannböcke und wünscht sich einen besseren Informationsfluss.